Javohir Sindorov nimmt am 425.000-Dollar-Superturnier in St. Louis teil

Der usbekische junge Großmeister und Anwärter auf die Schachweltmeisterschaft Javohir Sindorov wird vor seinem entscheidenden Duell im November gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju an einem prestigeträchtigen Turnier in St. Louis, USA, teilnehmen: „Clutch Chess: Champions Showdown“ Dies berichtete ChessBase, eine der vertrauenswürdigsten Plattformen der Schachwelt.

Der Wettbewerb, der vom 27. bis 29. Oktober stattfindet, versammelt vier der stärksten Elite-Großmeister der Welt und bietet ein Gesamtpreisgeld von 425.000 Dollar. Es ist

Elite-Gegner und die letzte Generalprobe vor dem Kampf gegen Gukesh

Dieses Turnier in St. Louis dient für Sindorov als wichtiger Test vor dem historischen Weltmeisterschaftskampf im November:

Die Gegner – die größten Stars der Welt: Gegen den usbekischen Schachspieler treten die stärksten Großmeister der USA an: Hikaru Nakamura und Fabiano Caruana , sowie der strahlende Star aus Indien, Praggnanandhaa Rameshbabu werden am Brett sitzen;

18 intensive Partien: Jeder Großmeister absolviert insgesamt 18 kompromisslose Partien im Schnellschach (Rapid);

Der Weg zur Weltkrone: Wie bekannt ist, wird Javohir Sindorov im November im klassischen Schach und Schnellschach gegen den amtierenden indischen Weltmeister Gukesh Dommaraju um die Schachkrone spielen. Die Partien in St. Louis werden seine mentale und taktische Verfassung unter Beweis stellen.

Das Geheimnis des „Clutch“-Systems: Spannung bis zur letzten Sekunde

Eine Besonderheit des Turniers ist sein spezielles Punktesystem:

Steigende Punktzahlen: An jedem weiteren Spieltag erhöht sich der Wert der Punkte für einen Sieg kontinuierlich;

Chance auf ein Comeback: Dieses ungewöhnliche Reglement ermöglicht es den Spielern, selbst am letzten Tag durch entscheidende Siege die Führung zu übernehmen und die Tabelle dramatisch zu verändern;

Maximale Attraktivität: Das „Clutch“-Format zwingt die Großmeister dazu, bis zur letzten Sekunde Risiken einzugehen und offensiv auf Sieg zu spielen.

Turnier-Visitenkarte: „Clutch Chess: Champions Showdown“

Indikator Details Turniername Clutch Chess: Champions Showdown Daten 27.–29. Oktober 2026 Austragungsort St. Louis, USA Preisgeld 425.000 US-Dollar Teilnehmer Javohir Sindorov (Usbekistan), Hikaru Nakamura (USA), Fabiano Caruana (USA), Praggnanandhaa Rameshbabu (Indien) Spielformat Schnellschach (Rapid), insgesamt 18 Partien

Dieses prestigeträchtige Turnier ist für Sindorov nicht nur ein Kampf um ein hohes Preisgeld, sondern auch eine hervorragende Gelegenheit, sich in Topform für das wichtigste historische Duell im November zu bringen.