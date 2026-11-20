„Husanov ist unser bester Verteidiger!“ Manchester City-Fans unterstützen Abdukodir
Abdukodir Husanovträumt vom Gewinn der Champions League mit Manchester City. Die aufrichtigen Gedanken des usbekischen Verteidigers über den Verein und die Fans haben in den sozialen Medien großes Interesse geweckt. „Cityzens“ aus allen Teilen der Welt reagierten auf seine Worte und überschütteten den usbekischen Spieler mit Lob. Unter den Kommentaren war jedoch auch Kritik am Torhüter der Mannschaft, Gianluigi Donnarumma, zu lesen.
„Dieses Trikot zu tragen ist eine große Verantwortung“
Der 22-jährige Abdukodir Husanov konzentriert sich derzeit darauf, nach einer leichten Verletzung wieder fit zu werden. Aus diesem Grund wurde er nicht für das Trainingslager der usbekischen Nationalmannschaft im November berufen und setzt seinen Genesungsprozess unter der Obhut von Manchester City fort.
Über seine Zeit beim Verein sprechend, betonte der usbekische Fußballer, dass er stolz darauf sei, für Manchester City zu spielen. Er erklärte, dass die Unterstützung der Fans für ihn sehr wichtig sei.
„Ich bin stolz darauf, für diesen Verein zu spielen. Manchester City hat großartige Fans. Sie unterstützen die Mannschaft zahlreich, sowohl auswärts als auch zu Hause. Dieses Trikot zu tragen ist eine große Verantwortung.
Die Unterstützung der Fans bedeutet mir sehr viel. Ich möchte ihnen persönlich danken. Selbst in schwierigen Zeiten stehen sie hinter uns.
Wir wollen noch mehr Trophäen für sie gewinnen. Natürlich ist es mein Traum, die UEFA Champions League zu gewinnen“, sagte Husanov.
Fans überschütten Husanov mit Lob
Die Kommentare des usbekischen Verteidigers lösten bei den Fans von Manchester City eine warme Resonanz aus. Die meisten Kommentatoren würdigten seine Schnelligkeit, Stärke und sein zuverlässiges Defensivspiel.
„Husanov ist unser loyaler, starker und schneller Verteidiger“, schrieb Samson Zimba.
Wanyama Wanyama bezeichnete den usbekischen Spieler als besten Innenverteidiger der aktuellen Mannschaft:
„Der Manchester City beste Innenverteidiger, darüber gibt es keine Diskussion.“
Ein weiterer Fan, Raymond Ramshead, betonte, dass Husanov jede Woche in der Innenverteidigung spielen sollte.
„Husanov ist eine Motivationsquelle für die City-Spieler“, kommentierte Muhamad Wa Bakali.
Einige Fans äußerten großes Vertrauen in die Rolle und Zukunft des usbekischen Spielers im Team und wünschten ihm, dass sein Traum vom Gewinn der Champions League in Erfüllung geht.
Kritik an Donnarumma blieb nicht unbemerkt
Eines der meistdiskutierten Themen in den Kommentaren war die Leistung des Torhüters Gianluigi Donnarumma. Während einige Fans Husanovs Traum vom Champions-League-Sieg unterstützten, wiesen sie auf die Fehler des Torhüters hin.
Adoma Belinda fragte scherzhaft:
„Husanov, willst du die Champions League mit Donnarumma im Tor gewinnen?“
Als Antwort darauf schlug Piscer Lager vor, dass er einen anderen Torhüter höher einschätzt:
„Wir können hoffen, aber ich denke, Rulli kann besser spielen.“
Andere Fans kritisierten ebenfalls Donnarummas jüngste Leistungen. Bryant Kofikingstone fügte scherzhaft hinzu: „Wenn ihr den Titel mit Donnarumma im Tor gewinnt, verdient die Abwehr definitiv eine besondere Belohnung.“
Gleichzeitig waren nicht alle Fans mit dieser Kritik einverstanden. Gladys Kinya erinnerte daran, dass PSG die Champions League mit Donnarumma gewonnen hat. Dies zeigte, dass es unter den Fans keinen Konsens bezüglich des Torhüters gibt.
„Husanov, wir glauben an dich!“
Ein weiterer Teil der Fans schätzte die persönlichen Qualitäten des usbekischen Spielers und seine Einstellung zur Mannschaft sehr.
Victor Jangaya merkte an, dass sich ein wirklich starker Mensch dadurch auszeichnet, dass er Fehler macht, aber nie aufhört, an ihnen zu arbeiten. Elizabeth Burdaky erinnerte daran, dass ein echter Fan seine Mannschaft auch in schwierigen Zeiten unterstützt.
Die folgenden Wünsche für Husanov waren in den Kommentaren ebenfalls häufig zu lesen:
„Mögen deine Träume wahr werden, Husanov!“;
„Wir glauben an Husanov!“;
„Ich liebe Husanov, ein großartiger Verteidiger“;
„Egal was passiert, du hast einen festen Platz in unseren Herzen, Husanov!“.
Großes Vertrauen und Verantwortung für den usbekischen Spieler
Abdukodir Husanovs Manchester City Karriere weckt nicht nur in Usbekistan Interesse, sondern auch bei den internationalen Fans des Vereins. Der Wunsch der Fans, ihn in der Startelf zu sehen, und das hohe Lob für sein Defensivspiel sind ein klarer Beweis dafür.
Natürlich spiegeln Kommentare in sozialen Medien persönliche Meinungen wider. Aber ein Aspekt ist bemerkenswert: Trotz Husanovs Alter akzeptieren ihn die Fans des Teams als einen ihrer Schlüsselspieler.
Das Ziel des usbekischen Verteidigers ist klar: sich vollständig von seiner Verletzung zu erholen, seinen Platz bei Manchester City zu festigen und eines Tages den Champions-League-Pokal in die Höhe zu stemmen. Die Fans erwarten genau dieses Ergebnis von ihm.
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