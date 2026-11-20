Abdukodir Husanovträumt vom Gewinn der Champions League mit Manchester City. Die aufrichtigen Gedanken des usbekischen Verteidigers über den Verein und die Fans haben in den sozialen Medien großes Interesse geweckt. „Cityzens“ aus allen Teilen der Welt reagierten auf seine Worte und überschütteten den usbekischen Spieler mit Lob. Unter den Kommentaren war jedoch auch Kritik am Torhüter der Mannschaft, Gianluigi Donnarumma, zu lesen.

„Dieses Trikot zu tragen ist eine große Verantwortung“

Der 22-jährige Abdukodir Husanov konzentriert sich derzeit darauf, nach einer leichten Verletzung wieder fit zu werden. Aus diesem Grund wurde er nicht für das Trainingslager der usbekischen Nationalmannschaft im November berufen und setzt seinen Genesungsprozess unter der Obhut von Manchester City fort.

Über seine Zeit beim Verein sprechend, betonte der usbekische Fußballer, dass er stolz darauf sei, für Manchester City zu spielen. Er erklärte, dass die Unterstützung der Fans für ihn sehr wichtig sei.

„Ich bin stolz darauf, für diesen Verein zu spielen. Manchester City hat großartige Fans. Sie unterstützen die Mannschaft zahlreich, sowohl auswärts als auch zu Hause. Dieses Trikot zu tragen ist eine große Verantwortung.

Die Unterstützung der Fans bedeutet mir sehr viel. Ich möchte ihnen persönlich danken. Selbst in schwierigen Zeiten stehen sie hinter uns.

Wir wollen noch mehr Trophäen für sie gewinnen. Natürlich ist es mein Traum, die UEFA Champions League zu gewinnen“, sagte Husanov.