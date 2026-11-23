Der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow bewertete vor dem bevorstehenden Kampf um die Schachweltmeisterschaft die Chancen des usbekischen Großmeisters Javohir Sindorow. sein.

Sein Gegner ist der amtierende Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju . Dies berichtet die Publikation Moneycontrol .

Warum sieht Kasparow Gukesh leicht im Vorteil?

In Antwerpen äußerte Kasparow, dass er Gukesh in diesem Duell leicht favorisiere. Seiner Meinung nach könnte die Erfahrung des indischen Schachspielers, bereits ein Weltmeisterschaftsduell bestritten zu haben, ein entscheidender Faktor sein.

«Sindorow spielt sehr unterhaltsam und aggressiv, aber Erfahrung ist entscheidend. Gukesh hat diesen Vorteil. Es ist sehr schwer, ihn zu schlagen. Deshalb gebe ich ihm eine etwas höhere Gewinnchance. Egal wie lange man sich auf ein Match vorbereitet, der wichtigste Faktor ist meistens die Erfahrung.», betonte Kasparow.

Format und bisherige Begegnungen

Der Kampf um den Weltmeistertitel findet in der Schweiz statt. Die erste Partie beginnt am 24. November . Die Schachspieler werden insgesamt 14 klassische Partien bestreiten. Um vorzeitig zu gewinnen, sind 7,5 Punkte erforderlich. Sollte es nach der Hauptphase unentschieden stehen, wird der Sieger im Tie-Break ermittelt.