Auf der offiziellen Seite der portugiesischen Nationalmannschaft wurde ein Beitrag veröffentlicht, der Ronaldos 986. Tor würdigt.

Auch die offiziellen Social-Media-Kanäle der portugiesischen Nationalmannschaft ließen Ronaldos neues Tor nicht unkommentiert. Mit einem kurzen, aber prägnanten Beitrag verwies das Nationalteam auf das historische Ziel des Stürmers.

Der 41-jährige portugiesische Star Saudi-Arabien traf im Spiel der Saudi Pro League gegen Al-Ahli und erhöhte damit seine Karriere-Bilanz auf 986 Tore. Sein Team verlor die Partie jedoch mit 1:3.

Cristiano Ronaldo hat das 986. Tor seiner Profikarriere erzielt. Die portugiesische Nationalmannschaft reagierte auf den neuesten Meilenstein des Stürmers und erinnerte daran, wie viele Tore noch bis zur historischen 1000er-Marke fehlen. Ronaldos Treffer konnte jedoch die Niederlage von Al-Nassr nicht verhindern.

„986 geschafft. Noch 14 übrig“, heißt es in der Mitteilung des Nationalteams.

Diese Nachricht erinnerte die Fußballfans erneut daran, wie nahe Ronaldo einem seiner größten Ziele in seiner Profikarriere gekommen ist: der historischen Marke von 1000 Toren.

Der portugiesische Star muss nun noch 14 Tore erzielen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Sein Alter und die Tatsache, dass er in dieser Phase seiner Karriere weiterhin auf höchstem Niveau spielt, steigern das Interesse an diesem Meilenstein zusätzlich.

Ronaldo hätte einen Doppelpack schnüren können, vergab jedoch einen Elfmeter

Im Spiel gegen Al-Ahli erzielte Ronaldo nicht nur ein Tor, sondern hatte kurz darauf die Chance auf einen Doppelpack.

Der portugiesische Stürmer trat zu einem Elfmeter an. Sein Schuss vom Punkt prallte jedoch gegen den Pfosten und zurück ins Feld.

Damit verpasste Ronaldo die Chance auf sein zweites Tor innerhalb von vier Minuten. Sein einziger Treffer im Spiel reichte nicht aus, um Al-Nassr vor der Niederlage zu bewahren – das Team verlor mit 1:3.

Ronaldo hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt

Zur Erinnerung: Anfang November hatte Ronaldo bekannt gegeben, dass er seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft beendet. Zuvor gab es Berichte über Unstimmigkeiten mit seinem Vereinstrainer Jorge Jesus.

Dennoch baut Ronaldo seine Torbilanz auf Vereinsebene weiter aus. Die Fußballwelt blickt nun mit großer Spannung darauf, wann er die historische Marke von 1000 Toren erreichen wird.

986 Tore sind eine gewaltige Leistung. Doch für Ronaldo bleibt eine weitere wichtige Aufgabe: die verbleibenden 14 Tore zu erzielen, um einen der spektakulärsten Meilensteine der Fußballgeschichte zu erreichen.