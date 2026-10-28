Vor dem Weltmeisterschaftskampf: Javohir Sindarov startet ungeschlagen beim Superturnier in St. Louis

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Vor dem Weltmeisterschaftskampf: Javohir Sindarov startet ungeschlagen beim Superturnier in St. Louis

In der als Schachhauptstadt der USA geltenden Stadt St. Louis begann das prestigeträchtige Clutch Chess: Champions Showdown 2026 Turnier, bei dem der junge usbekische Großmeister Javohir Sindarov einen erfolgreichen Auftakt feierte.

Dieser Wettbewerb ist für unseren Landsmann die letzte und wichtigste Vorbereitungsphase vor dem historischen Kampf um die Weltmeisterschaft gegen den amtierenden indischen Weltmeister Gukesh Dommaradju. Bei diesem Turnier mit einem Preisgeld von insgesamt 425.000 US-Dollarversammelten sich vier der weltweit stärksten Elite-Großmeister am Brett, um um den Hauptpreis zu kämpfen.

Ergebnisse des ersten Tages: Ungeschlagene Serie und Platz 2

Javohir Sindarov absolvierte am ersten Turniertag insgesamt 6 Partien und musste keine einzige Niederlage hinnehmen:

  • Sieg gegen Praggnanandhaa: In der 1. Runde gewann er die erste Partie gegen den berühmten indischen Großmeister Rameshbabu Praggnanandhaa und spielte in der zweiten unentschieden (1,5:0,5);

  • Remis gegen Fabiano Caruana: In der 2. Runde gab es gegen den Gastgeber und die Nummer 1 der USA, Fabiano Caruana, in beiden Partien ein Unentschieden (1:1);

  • Duell gegen Hikaru Nakamura: In der letzten 3. Runde des Tages einigte er sich auch mit einem der weltweit besten Rapid- und Blitz-Spieler, Hikaru Nakamura, in beiden Partien auf ein Remis (1:1);

  • Tabellensituation: Nach Abschluss des ersten Tages hat Sindarov 3,5 Punkte gesammelt und belegt mit einem ersten Bonus von 1.000 Dollar allein den 2. Platz in der Tabelle. Die Führung übernahm Hikaru Nakamura mit 4 Punkten.

Turniertabelle und Punkteverteilung (nach dem 1. Tag)

Platz

Großmeister

1. Runde

2. Runde

3. Runde

Gesamtpunkte

Bonuspreis

1

Hikaru Nakamura (USA)

1.5

1.5

1.0

4.0

$2.000

2

Javohir Sindarov (Usbekistan)

1.5

1.0

1.0

3.5

$1.000

3

Fabiano Caruana (USA)

0.5

1.0

1.0

2.5

$1.000

4

Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien)

0.5

0.5

1.0

2.0

$1.000

Die wichtigste Intrige der Turnierregeln: Der Wert der Punkte steigt von Tag zu Tag

Das Clutch-Chess-Format zeichnet sich durch sein kompromissloses und unvorhersehbares Reglement aus:

  • Reglement und Zeitkontrolle: Jeder Teilnehmer bestreitet während des Turniers insgesamt 18 Rapid-Partien. Die Bedenkzeit beträgt 10 Minuten pro Spieler plus 5 Sekunden Inkrement pro Zug;

  • Steigender Wert der Siege: Der wichtigste Aspekt des Wettbewerbs ist, dass ein Sieg am 1. Tag 1 Punkt wert ist, am 2. Tag 2 Punkte und am entscheidenden 3. Tag bringt ein Sieg sogar 3 Punkte ;

  • Der Kampf steht noch bevor: Dieses System bedeutet, dass ein einziger Sieg am letzten Tag so viel wert ist wie drei Siege am ersten Tag, was garantiert, dass der eigentliche Kampf um den Turniersieg noch bevorsteht.

Javohir Sindarovs selbstbewusstes und ruhiges Spiel gegen die Stars des Weltschachs zeigt, dass er in Topform für den bevorstehenden Kampf um die Weltmeisterschaft ist.

Javohir SindarovClutch Chess: Champions ShowdownSchachGukesh DommaradjuSt. Louis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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