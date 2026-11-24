Wie The Touchline berichtet, gab es bereits vor Saisonbeginn eine interne Einigung über die Zukunft des italienischen Trainers. Demnach wird die Frage nach Mareskas Position bis zum Sommer 2027 nicht auf die Tagesordnung gesetzt.

Laut Informationen von The Touchline hat die Führung von City bereits vor Saisonbeginn eine interne Vereinbarung getroffen, dass Mareskas Zukunft bis zum Sommer 2027 nicht diskutiert wird. Diese Entscheidung soll ungeachtet der aktuellen Ergebnisse Bestand haben.

Trotz der jüngsten Ergebnisse bleibt der Cheftrainer von Manchester City, Enzo Maresca, mindestens bis zum Ende der Saison 2026/27 im Amt. Die Führung des englischen Klubs hat sich dazu entschieden, den Trainer nicht aufgrund kurzfristiger Resultate zu entlassen, sondern ihm Zeit für den Aufbau der Mannschaft zu geben.

Die anhaltende Ergebniskrise von Manchester City in der Premier League hat Fragen zur Zukunft von Enzo Maresca aufgeworfen. Die Vereinsführung hält jedoch an dem italienischen Trainer fest und hat beschlossen, die Frage seiner Zukunft bis zum Sommer 2027 nicht zur Debatte zu stellen.

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Die Quelle erläuterte diese Haltung wie folgt:

Enzo Mareska wird seinen Job zu einer Million Prozent bis zum Ende der Saison 2026/27 behalten, egal wie schlecht die Ergebnisse ausfallen. Es gab bereits vor Saisonbeginn eine interne Vereinbarung: Seine Zukunft wird bis zum Sommer 2027 nicht diskutiert.

Damit will die Vereinsführung die Praxis häufiger Trainerwechsel vermeiden und den Fokus auf die Umsetzung eines langfristigen Projekts legen.

City sieht Artetas Erfahrung als Vorbild

Laut The Touchline hat die Führung von Manchester City erkannt, dass man in der Vergangenheit zu ungeduldig mit Trainern umgegangen ist und möchte einen anderen Weg einschlagen als Manchester Unitedund Chelsea.

Für den Klub dient das Vertrauen, das dem Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta trotz schwieriger Anfangsphasen entgegengebracht wurde, als wichtiges Beispiel. Der Londoner Verein gab dem spanischen Trainer Zeit, das Team neu aufzubauen und seine Fußballphilosophie zu implementieren.

Es heißt, dass die Führung von City glaubt, durch eine solche Chance für Mareska ein stabiles Team aufbauen und in Zukunft große Erfolge erzielen zu können.

Manchester City holte nur einen Punkt aus den letzten vier Spieltagen

Unter der Leitung von Maresca hat Manchester City in den letzten vier Runden der Premier League enttäuschende Ergebnisse erzielt. Die Mannschaft aus Manchester holte in diesen Begegnungen insgesamt nur einen Punkt und musste drei Niederlagen hinnehmen.

Aston Villa — Manchester City — 2:1;

Brighton — Manchester City — 1:0;

Nottingham Forest — Manchester City — 3:1;

Manchester City — Fulham — 1:1.

Auch im Heimspiel gegen Fulham am 21. November konnte das Team nicht gewinnen. Das 1:1-Unentschieden beendete die Negativserie von City nicht.

Abdukodir Khusanov Einer von Mareskas vertrauten Spielern

Im Spiel gegen Fulham stand der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, in der Startelf von Manchester City und absolvierte die gesamte Partie.

Der usbekische Fußballer zählt derzeit zu den Spielern, denen Enzo Mareska großes Vertrauen entgegenbringt. Der italienische Trainer setzt Khusanov nicht nur in der Innenverteidigung ein, sondern bei Bedarf auch als Rechtsverteidiger.

Die Berichte über Mareskas Verbleib bis Sommer 2027 sind keine offizielle Entscheidung, sondern basieren auf Informationen von The Touchline. Sollte dieser Plan des Vereins jedoch tatsächlich existieren, könnte dies für Abdukodir Khusanov ein wichtiger Faktor sein, um Stabilität und das Vertrauen des Trainers bei Manchester City zu bewahren.