Historisches Double im usbekischen Schach: Abdusattorov ist Champion, Sindarov Zweiter

Usbekische Großmeister Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov haben die Ehre unseres Landes auf der internationalen Schachbühne würdig vertreten und ein historisches Ergebnis erzielt. In den Niederlanden belegten unsere Landsleute beim prestigeträchtigen Tata Steel Chess 2026 Turnier im Masters-Wettbewerb den ersten und zweiten Platz.

In den 13 Runden des Wettbewerbs sammelte Nodirbek Abdusattorov 9 Punkte und wurde Turniersieger. Damit ging er als erster usbekischer Schachspieler in die Geschichte ein, der den Titel beim Tata Steel Chess gewann.