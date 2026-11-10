Historisches Double im usbekischen Schach: Abdusattorov ist Champion, Sindarov Zweiter
Usbekische Großmeister Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov haben die Ehre unseres Landes auf der internationalen Schachbühne würdig vertreten und ein historisches Ergebnis erzielt. In den Niederlanden belegten unsere Landsleute beim prestigeträchtigen Tata Steel Chess 2026 Turnier im Masters-Wettbewerb den ersten und zweiten Platz.
In den 13 Runden des Wettbewerbs sammelte Nodirbek Abdusattorov 9 Punkte und wurde Turniersieger. Damit ging er als erster usbekischer Schachspieler in die Geschichte ein, der den Titel beim Tata Steel Chess gewann.
Ein weiterer talentierter Großmeister, Javohir Sindarov, belegte mit 8,5 Punkten den zweiten Platz. Er beendete das Turnier ohne eine einzige Niederlage und stellte sein hohes Niveau unter Beweis.
Dass zwei usbekische Schachspieler bei einem renommierten Turnier mit den stärksten Großmeistern der Welt die ersten beiden Plätze belegten, ist einer der bedeutendsten Erfolge in der Schachgeschichte unseres Landes.
Dieses Ergebnis hat das Ansehen der usbekischen Schachschule auf internationaler Ebene weiter gestärkt.
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