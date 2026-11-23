Kurz vor Beginn der entscheidenden Duelle um die Schachweltmeisterschaft Javokhir Sindaroverhielt unerwartete Unterstützung. Die berühmte kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva veröffentlichte in den sozialen Medien neue Fotos mit dem usbekischen Großmeister.

Die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva postete auf ihrem Instagram-Account Javokhir Sindarov gemeinsame Fotos.

Die Bilder entstanden vor dem Duell des usbekischen Großmeisters gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju, um die Schachweltmeisterschaft.

Assaubayeva betitelte ihren Beitrag kurz mit „WCC, Genf“. Sie fügte zudem Emojis einer Schachfigur und ein Herz-Hand-Symbol hinzu. Dies erregte die Aufmerksamkeit der Schachfans.