Unterstützung von Bibisara für Javokhir Sindarov: Neue Fotos veröffentlicht
Kurz vor Beginn der entscheidenden Duelle um die Schachweltmeisterschaft Javokhir Sindaroverhielt unerwartete Unterstützung. Die berühmte kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva veröffentlichte in den sozialen Medien neue Fotos mit dem usbekischen Großmeister.
Die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva postete auf ihrem Instagram-Account Javokhir Sindarov gemeinsame Fotos.
Die Bilder entstanden vor dem Duell des usbekischen Großmeisters gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju, um die Schachweltmeisterschaft.
Assaubayeva betitelte ihren Beitrag kurz mit „WCC, Genf“. Sie fügte zudem Emojis einer Schachfigur und ein Herz-Hand-Symbol hinzu. Dies erregte die Aufmerksamkeit der Schachfans.
Entscheidendes Duell für Sindarov beginnt
Der Kampf um die Weltmeisterschaft zwischen Javokhir Sindarov und Gukesh Dommaraju findet in Genf statt. Die erste klassische Partie wird am 24. November ausgetragen.
Insgesamt sind 14 klassische Partien geplant. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt den Weltmeistertitel. Sollte es nach 14 Partien 7:7 stehen, wird der Sieger im Tie-Break ermittelt.
Sindarov – Ein wichtiger Vertreter der usbekischen Schachgeschichte
Javokhir Sindarov kämpft in diesem Duell nicht nur für eines der größten Ziele seiner persönlichen Karriere, sondern auch darum, ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Schachs aufzuschlagen. Er ist der erste Schachspieler aus unserem Land, der um den Weltmeistertitel antritt.
Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Schachfans auf Genf. Sindarovs erste Partie gegen Gukesh beginnt am 24. November. Die neuen Fotos von Bibisara Assaubayeva waren eines der bemerkenswerten Ereignisse kurz vor diesem historischen Duell.
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