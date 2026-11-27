Das chinesische XPeng Unternehmen hat seinen IRON Roboter der neuen Generation vorgestellt. Während das äußere Erscheinungsbild des neuen Geräts viele an klassische Außerirdische aus Science-Fiction-Filmen erinnerte, sorgten seine extrem natürlichen Bewegungen für großes Interesse in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien.

Hauptmerkmale und technische Fähigkeiten des IRON-Roboters

Der Roboter der neuen Generation wurde auf Basis von Technologien entwickelt, die der menschlichen Anatomie maximal nahekommen:

«Knochen-Muskel-Haut»-Architektur: Der Roboter verfügt über bionische Muskeln und 82 Freiheitsgrade (Bewegungspunkte). Sein Gang ist so flüssig und natürlich, dass viele während der Präsentation dachten, ein Mensch stecke darin.

Ein Experiment zur Beseitigung von Zweifeln: Um zu beweisen, dass der Roboter echt ist, schnitt der XPeng-Chef He Xiaopeng direkt auf der Bühne die Außenverkleidung des Roboters auf und präsentierte dessen inneres Metallgerüst und die Verkabelung.

Hohe Rechenleistung: Das Gerät ist mit drei KI-Chips mit einer Leistung von über 2000 TOPS und einer solid-state Batterie ausgestattet.

Anwendungsbereiche und Pläne: IRON ist zunächst für den Einsatz in Büros, Geschäften und Industrieunternehmen konzipiert. Das Unternehmen plant, Ende 2026 mit der Massenproduktion zu beginnen und ab der zweiten Jahreshälfte 2027 Versionen für die Hausarbeit auszuliefern.

Weitere aktuelle Fortschritte in der Robotik in China

China festigt 2026 seine Führungsposition auf dem Weltmarkt für die Produktion humanoider Roboter weiter:

Unternehmen / Projekt Wichtigste Innovationen und Kennzahlen NeodraDynamics Robotics (Neo1) Einbis zu 500 kgschwere Lasten hebender und für gefährliche Umgebungen konzipierter 4 Meter hoher riesiger humanoider Roboter wurde vorgestellt Guinness-Rekord in Shenzhen 151 humanoide Roboter (angeführt vomT800 Modell) tanzten gleichzeitig synchron und stellten einen Weltrekord auf UBTECH Robotics Fabrik Die weltweit erste automatisierte Fabrik, die 10.000 industrielle Humanoide pro Jahr produziert und nach dem Prinzip «Roboter bauen Roboter» arbeitet, wurde in Betrieb genommen

Wie schnell werden Ihrer Meinung nach humanoide Roboter für die Hausarbeit ab 2027 Einzug in den Alltag normaler Familien halten?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Freunden, die sich für Robotik und Zukunftstechnologien interessieren!