Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Stand 26. November 2026 sind die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max je nach Speicherkapazität, Farbe und SIM-Karten-Konfiguration wie folgt.
eSIM + eSIM Version
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: $1520
• Black: $1540
• Glacier: $1530
• Silver: $1530
iPhone 18 Pro, 512 GB:
• Burgundy: -1870
• Black: -1870
• Glacier: -1870
• Silver: -1870
iPhone 18 Pro, 1 TB:
• Burgundy: -
• Black: -
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: $1690
• Black: $1730
• Glacier: -1750
• Silver: -1750
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: -
• Black: -
• Glacier: -
• Silver: -
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: -
• Black: 2700
• Glacier: -
• Silver: -
SIM + eSIM Version
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: $1.620
• Black: $1650
• Glacier: $1600
• Silver: $1630
iPhone 18 Pro, 512 GB:
• Burgundy: $1920
• Black: $1920
• Glacier: $1920
• Silver: $1930
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: $1.790
• Black: $1.790
• Glacier: $1.790
• Silver: $1.790
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: $2110
• Black: $2050
• Glacier: $2.070
• Silver: $2.070
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: $2800
• Black: $:2800
• Glacier: $-2800
• Silver: $-2800
iPhone 18 Pro Max, 2 TB:
• Burgundy: $3.500
• Black: $3.500
• Glacier: 3500
• Silver: 3500
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