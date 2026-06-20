Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber

Die PlaymatchB2B-App, entwickelt für Besitzer von Fußballplätzen und Mini-Stadien in Usbekistan, ermöglicht die Verwaltung von Buchungen, die Kontrolle von freien Zeiten, die Gewinnung neuer Kunden und die Überwachung von Einnahmestatistiken. Die Plattform bündelt die täglichen Abläufe in einem System und macht die Platzverwaltung einfach, schnell und organisiert.

Die Zeit der Buchungen in Papierheften und Chats geht zu Ende

Auf vielen Fußballplätzen werden Buchungen immer noch über Telefonanrufe, Messenger oder einfache Hefte entgegengenommen. Dies führt zu Problemen wie Zeitüberschneidungen, Doppelbuchungen für zwei Kunden, vergessenen Stornierungen und der Unfähigkeit, freie Stunden effektiv zu vermarkten.

Besonders in Komplexen mit mehreren Plätzen wird die Kontrolle aller Buchungen deutlich schwieriger. Der Administrator muss jeden Kunden einzeln kontaktieren, die Zeit prüfen und sich an den Zahlungsstatus erinnern.

PlaymatchB2B digitalisiert diese Prozesse und bietet ein einziges, komfortables System zur Verwaltung von Fußballplätzen.

Einfache und präzise Buchungsverwaltung

Über PlaymatchB2B kann der Platzbesitzer oder Administrator alle Buchungen in einem einzigen Kalender sehen. Es wird genau angezeigt, welche Zeit belegt ist, welche Stunde frei ist und welcher Kunde gebucht hat.

Das Hinzufügen einer neuen Buchung, das Ändern oder Stornieren einer bestehenden Buchung erfolgt mit wenigen Klicks. Dies reduziert Doppelbuchungen und erleichtert die tägliche Arbeit des Administrators.

Das System ermöglicht zudem die separate Verwaltung mehrerer Fußballplätze. Daher geht die Ordnung nicht verloren, wenn die Anzahl der Plätze steigt; stattdessen werden alle Daten an einem Ort gespeichert.

Reduzierung von Leerzeiten und Steigerung des Umsatzes

Für einen Fußballplatz bedeutet jede freie Stunde einen Einnahmeverlust. PlaymatchB2B hilft dem Platzbesitzer, die Belegungsrate zu überwachen, die aktivsten und schwächsten Zeiten zu identifizieren und die Preispolitik richtig auszurichten.

Anhand von Statistiken lässt sich erkennen, an welchen Tagen und zu welchen Stunden die Nachfrage hoch ist. Dies ermöglicht es, Aktionen zu organisieren, Sonderangebote für freie Zeiten zu erstellen und den Platz effizienter zu nutzen.

Der Platzbesitzer kann Daten zu Einnahmen, Buchungszahlen und Kundenaktivität verfolgen und Geschäftsentscheidungen auf Basis präziser Zahlen statt auf Vermutungen treffen.

Möglichkeit zur Gewinnung neuer Kunden

PlaymatchB2B dient nicht nur der Verwaltung bestehender Buchungen, sondern auch der Suche nach neuen Kunden. Wenn ein Platz auf der Playmatch-Plattform gelistet ist, können Nutzer, die Fußball spielen möchten, ihn über die Karte finden.

Kunden können sich über den Standort, den Preis, die freien Zeiten, Fotos und Bewertungen des Platzes informieren. Sie können eine passende Zeit wählen und den Platz online buchen.

Dies erhöht die Online-Sichtbarkeit des Platzes und ermöglicht den Zugang zu einem neuen Publikum, anstatt sich nur auf Bekannte oder Stammkunden zu verlassen.

Mehr Ordnung in der Kundenbetreuung

PlaymatchB2B hilft Platzbesitzern, Kundendaten organisiert zu speichern. Stammkunden, Buchungshistorie und Aktivitätslevel können verfolgt werden.

Dies dient dazu, in Zukunft personalisierte Angebote an Kunden zu senden, attraktive Bedingungen für Stammteams zu schaffen und die Wahrscheinlichkeit ihrer Rückkehr zu erhöhen.

Da die Buchungen automatisiert sind, müssen Administratoren zudem nicht mehr immer wieder dieselben Fragen beantworten. Der Kunde sieht die freien Zeiten selbst und wählt unabhängig die passende Stunde aus.

Digitalisierung des Fußballgeschäfts

PlaymatchB2B hilft dabei, einen Fußballplatz von einem einfachen Vermietungspunkt in ein modern geführtes Unternehmen zu verwandeln. Buchungen, Kunden, Statistiken und Einnahmen werden in einem System vereint.

"Unser Ziel ist es, den Platzbesitzern nicht nur eine Liste von Buchungen, sondern ein vollständiges Werkzeug zur Entwicklung ihres Geschäfts zu bieten. Durch PlaymatchB2B können Plätze mehr Kunden finden, Leerzeiten reduzieren und ihren täglichen Betrieb wesentlich einfacher verwalten", sagt das Playmatch-Team.

PlaymatchB2B ist für Fußballplätze, Mini-Stadien und Sportkomplexe konzipiert. Über die Plattform können Buchungen verwaltet, der Kundenstrom erhöht und Geschäftsergebnisse überwacht werden.

Offizielle Website: https://playmatch.uz

Über PlaymatchB2B: https://playmatch.uz/app/b2b/

Werden Sie Teil von PlaymatchB2B, stellen Sie Ihren Fußballplatz auf digitale Verwaltung um und machen Sie es neuen Kunden noch bequemer.