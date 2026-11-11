Zentralverteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und von Manchester City Abdukodir Khusanov In der englischen Premier League wurde er dank seiner soliden Defensive, seines eisernen Willens und seiner einzigartigen Persönlichkeit zum Hauptdarsteller der britischen Presse. Trotz der eisigen Temperaturen beim intensiven Spiel in Nottingham beeindruckte das Verhalten des 22-jährigen usbekischen Fußballers die englischen Fans und große Sportmedien.

7 Grad Kälte und der einzige Vertreter der „alten Schule“ auf dem Platz

Während das Thermometer beim Spiel gegen Nottingham Forest 7 Grad (mit Nebel und eisigem Wind, der sich wie Frost anfühlte) anzeigte, trugen fast alle Spieler auf dem Platz – sowohl die Gegner als auch die Star-Teamkollegen von City – langärmlige Thermokleidung und Handschuhe. Nur Abdukodir Khusanovlief wie gewohnt im kurzärmeligen Trikot auf und kämpfte 90 Minuten lang, ohne sich von der Kälte beeindrucken zu lassen.

Das bekannte Magazin Rising Ballers veröffentlichte ein Foto des usbekischen Verteidigers und verglich ihn mit den Vertretern der klassischen Fußballära:

„Khusanov kennt keine Kälte... In Nottingham herrschen sieben Grad Frost, aber er war der einzige Spieler, der im kurzärmeligen Trikot spielte. Es ist schön zu sehen, dass Spieler zu alten Traditionen zurückkehren. Das ist wirklich echte Old School!“

Indikator / Information Abdukodir Khusanovs Statistiken in England Spieler Abdukodir Khusanov (22 Jahre, Verteidiger) Klub und Status Manchester City (erster usbekischer Spieler in der Premier League) Transferhistorie Wechsel vom französischen Klub RC Lens im Januar 2025 Veranstaltungsort Nottingham Stadium, Spiel im Rahmen der Premier League Lufttemperatur +7 Grad, eisiger Wind Bewertung der englischen Medien „Echte Old School“ und ein Mann mit unnachgiebigem Charakter

„Er hat mit Bären gekämpft“: Eine Welle von Witzen in sozialen Netzwerken

Khusanovs Kälteresistenz sorgte in der englischen Fußballgemeinschaft für Memes und amüsante Kommentare. Besonders die bekannte Fußballplattform Statsports postete ironisch über die unnachgiebige Natur des Verteidigers:

„Dieser Junge ist im Wald aufgewachsen, er muss als Kind Bären gejagt und mit ihnen gekämpft haben. Eine solche Kälte in Nottingham ist für ihn wie ein entspanntes Liegen auf einer Sonnenliege am Strand von Benidorm in Spanien!“

Eine solch aufrichtige und bewundernde Reaktion kommt nicht von ungefähr. Seit er Anfang 2025 von Lens zu den „Citizens“ stieß und als erster Usbeke in der Geschichte der Premier League auflief, hat sich Khusanov in kurzer Zeit im System von Pep Guardiola zu einem der zuverlässigsten jungen Verteidiger der Liga entwickelt, der durch hohe Geschwindigkeit, kompromisslose Zweikämpfe und positionelle Stabilität überzeugt.

Glauben Sie, dass Abdukodir Khusanovs tapferer und entschlossener Charakter ihn bei Manchester City zu einem der wertvollsten Verteidiger der Welt machen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!