Manchester Cityhat nach drei Niederlagen in Folge die Chance, die Situation zu korrigieren. Die Mannschaft von Enzo Maresca empfängt am 11. Spieltag der Premier League den FC Fulham. In den Analysen zum englischen Fußball wird erwartet, dass der Usbeke Abduqodir Husanovin dieser Begegnung in der Startelf stehen wird.

Nach der Länderspielpause haben die nationalen Meisterschaften wieder an Fahrt aufgenommen. Auch in der englischen Premier League stehen die nächsten Spieltage an. Für die usbekischen Fans könnte eines der interessantesten Ereignisse dieses Spieltags Manchester Citygegen den FC Fulham sein. Der Grund dafür sind neue Spekulationen über die Rolle von Abduqodir Husanovim Team und seine Teilnahme am kommenden Spiel.

Experten der Website mancitycore.com, die über Manchester City berichtet, sehen den usbekischen Verteidiger bei der Analyse der voraussichtlichen Aufstellung für das kommende Spiel in der Innenverteidigung. Diese Prognose unterstreicht einmal mehr die wichtige Rolle von Husanov im Team.

Husanov könnte in die Innenverteidigung zurückkehren

Abduqodir Husanov wurde seit Saisonbeginn bei Manchester City auf verschiedenen Defensivpositionen eingesetzt. Auch wenn das Team einen Rechtsverteidiger benötigte, erfüllte der usbekische Spieler diese Aufgabe. Experten erwarten jedoch, dass er im Spiel gegen Fulham auf seine natürliche Position, die Innenverteidigung, zurückkehrt.

In diesem Szenario könnte Matheus Nunes als Rechtsverteidiger agieren. Da City im Sommertransferfenster keinen speziellen Spieler für diese Position verpflichtet hat, wurden Nunes und Husanov je nach Situation eingesetzt.

Die Verschiebung von Nunes auf die rechte Seite ermöglicht es dem usbekischen Verteidiger, im Zentrum mit Rúben Dias zusammenzuarbeiten. Dies könnte Husanov helfen, auf seiner bevorzugten Position zu spielen und seine Aufgaben in der Defensive voll zu erfüllen.

Husanovs Schnelligkeit und präzise Pässe sind wichtig für City

Eine der größten Stärken von Abduqodir Husanov ist seine hohe Geschwindigkeit und seine Fähigkeit, gegnerische Stürmer zu verfolgen. Zudem agiert der usbekische Spieler sicher am Ball und erreichte zu Saisonbeginn eine der höchsten Passquoten in der englischen Liga.

In der Anfangsphase der Saison lag seine Passgenauigkeit bei 94,4 Prozent. Dieser Wert zeigt, dass Husanov nicht nur in der Defensive, sondern auch beim Ballbesitz und beim Spielaufbau zu einem wichtigen Spieler für das Team wird.

Auch im Spiel gegen Fulham könnten seine Schnelligkeit, sein Stellungsspiel und seine Fähigkeit, gegnerische Angriffe zu unterbinden, für City von großer Bedeutung sein.

Es gibt jedoch einige Fragen zum körperlichen Zustand des usbekischen Spielers. Husanov wurde nach seinem 90-minütigen Einsatz gegen Nottingham Forest aus dem Kader der usbekischen Nationalmannschaft gestrichen. Es wurden keine genauen Informationen darüber gegeben, warum er nicht für die Nationalmannschaft spielte und ob dies mit einer Verletzung zusammenhängt.

Sollte Husanov für das Spiel gegen Fulham nicht vollständig fit sein, könnte Vitor Reis seinen Platz einnehmen.

Die voraussichtliche Defensive von Manchester City

Experten gehen davon aus, dass Gianluigi Donnarumma seinen Platz im Tor behält. Obwohl der italienische Torhüter im Spiel gegen Nottingham Forest drei von fünf Schüssen auf sein Tor kassierte, hält der Trainer an ihm fest.

Maresca hatte bereits im letzten Monat offen erklärt, dass er Donnarumma vertraut. Daher wird erwartet, dass der Italiener auch im Spiel gegen Fulham das Tor hüten wird.

In der Innenverteidigung wird das Duo Rúben Dias und Abduqodir Husanov erwartet. Dias ist einer der Spieler mit den meisten Einsatzminuten im Team und zeichnet sich durch seine Stabilität in der Abwehr aus.

Auf der Linksverteidigerposition könnte Nico O'Reilly eine Chance erhalten. Er wurde nicht für die englische Nationalmannschaft nominiert, um sein Knie zu schonen. Maresca sagte, die Länderspielpause sei nützlich gewesen, um den körperlichen Zustand des Spielers zu verbessern und Physiotherapie durchzuführen.

Wenn O'Reilly vollständig genesen ist, könnte er vor Joško Gvardiol in die Startelf rücken.

Im Mittelfeld wird das Duo Anderson und Bouaddi erwartet

Eine der zentralen Fragen im Mittelfeld von Manchester City ist, wer der Partner von Elliot Anderson sein wird. Experten halten es für sinnvoll, Ayyub Bouaddi neben ihn zu stellen.

Anderson gilt als einer der wichtigsten Neuzugänge von City im Sommertransferfenster. Nach dem Abgang von Rodri zum FC Barcelona liegt ein Großteil der Verantwortung im Zentrum bei Anderson. Maresca bezeichnete ihn sogar als „Traumspieler für einen Trainer“.

Allerdings ist Anderson im zentralen Mittelfeld bei Defensivaufgaben manchmal auf sich allein gestellt. Aus dieser Sicht könnte der Einsatz von Bouaddi in der Startelf für mehr Ausgewogenheit im Team sorgen.

Bouaddi agiert gut bei der Balleroberung, dem Stoppen gegnerischer Angriffe und der Unterstützung der Abwehr. Er wurde in der Champions League beim Auswärtsspiel in Porto für Anderson eingewechselt und trug zum Sieg des Teams bei.

Maresca lobte nach diesem Spiel die Leistung von Bouaddi und betonte, dass der Spieler auf dem Platz nicht die Nerven verloren habe.

Experten glauben, dass die defensiven Qualitäten von Bouaddi dem Team in diesem Spiel mehr nützen könnten als Enzo Fernández.

Im Angriff lastet große Verantwortung auf Cherki und Haaland

Auch in der Offensivabteilung von Manchester City werden einige Änderungen erwartet. Antoine Semenyo fällt aufgrund einer Knieverletzung aus und wird vor Dezember nicht zurückerwartet. Daher ist es wahrscheinlich, dass Jérémy Doku auf dem linken Flügel agiert.

Auf der rechten Seite könnte Iliman Ndiaye zum Einsatz kommen. Er bereitete im Spiel gegen Nottingham Forest eine Torchance für Doku vor und war aktiv an den Angriffen des Teams beteiligt.

Rayan Cherki gilt derzeit als einer der formstärksten Spieler von City. Er erzielte im Spiel gegen Nottingham Forest ein schönes Tor und war der beste Spieler des Teams.

Auch in der französischen Nationalmannschaft konnte Cherki überzeugen. Der Spieler, der im Spiel gegen die Türkei an zwei Toren beteiligt war, erregte die Aufmerksamkeit von Experten.

Die Technik, die individuellen Aktionen und die Kreativität von Cherki könnten ein wichtiger Faktor für City sein, um die voraussichtlich kompakte Defensive von Fulham zu durchbrechen.

Jérémy Doku muss seine Statistiken in der Premier League noch verbessern. Er erzielte in zehn Ligaspielen ein Tor und gab eine Vorlage. Dass er im Spiel der belgischen Nationalmannschaft gegen die Türkei mit einer Vorlage glänzte, zeigt jedoch erneut das Offensivpotenzial des Spielers.

Erling Haaland wird als Mittelstürmer in der Startelf erwartet. Im Spiel gegen Nottingham Forest hatte der Norweger zwei gute Torchancen, konnte diese jedoch nicht nutzen.

Maresca betonte, dass sich das Team nicht nur auf die Tore von Haaland verlassen dürfe. Daher wird von anderen Spielern im Angriff gefordert, schnell in den Strafraum einzudringen und Torchancen zu kreieren.

Es könnte nicht einfach werden, Fulham zu schlagen

Der von Álvaro Arbeloa trainierte FC Fulham ist in den letzten vier Spielen ungeschlagen. Das Team hat in keinem dieser Spiele mehr als ein Gegentor kassiert.

Darüber hinaus hat Fulham in jedem der letzten fünf Spiele jeweils ein Tor erzielt. Dies zeigt die defensive Disziplin des Teams und das Bestreben, Chancen im Angriff zu nutzen.

Die Statistik der direkten Duelle zeigt jedoch die Überlegenheit von Manchester City. Die „Citizens“ haben in der Premier League 16 Siege in Folge gegen Fulham errungen. Der letzte Sieg wurde im Februar dieses Jahres im Etihad Stadium mit 3:0 erzielt.

Dennoch könnte das Spiel für City diesmal nicht einfach werden. Nach einer Reihe von Niederlagen muss das Team nicht nur den Sieg, sondern auch die Stabilität im Spiel wiederfinden. Die Fehler in der Defensive zu reduzieren, das Gleichgewicht im Mittelfeld zu wahren und Haaland im Angriff effektiv zu unterstützen, werden die Hauptaufgaben für die Mannschaft von Maresca sein.

Voraussichtliche Aufstellung von Manchester City gegen Fulham

Torwart: Gianluigi Donnarumma;

Verteidiger: Matheus Nunes, Abduqodir Husanov, Rúben Dias, Nico O'Reilly;

Mittelfeldspieler: Elliot Anderson, Ayyub Bouaddi;

Offensivspieler: Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jérémy Doku;

Stürmer: Erling Haaland.

Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, könnte Abduqodir Husanov das Spiel gegen Fulham in der Innenverteidigung beginnen. Dies wäre eine Gelegenheit für den usbekischen Spieler, seinen wichtigen Platz bei Manchester City zu behaupten und einen weiteren Schritt im Wettbewerb um die Startelf während der Saison zu machen.