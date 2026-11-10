Usyk, Fury, Joshua und Jalolov: Usbekischer Boxstar steigt in die Top 4 der WBO auf

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Usyk, Fury, Joshua und Jalolov: Usbekischer Boxstar steigt in die Top 4 der WBO auf

Der zweifache Olympiasieger aus Usbekistan, der im Schwergewicht (Heavyweight) des Profiboxens aktiv ist, Bakhodir Jalolov hat in der aktualisierten offiziellen Rangliste der World Boxing Organization (WBO) einen gewaltigen Sprung gemacht.

Nach einem wichtigen und hart erkämpften Sieg gegen den Briten Solomon Dacres ist unser Landsmann in der Rangliste sofort um 3 Plätze auf Rang 4 aufgestiegen. Dies bringt Bakhodir dem Status eines Pflicht herausforderers für den Weltmeistertitel ein großes Stück näher.

Der Test in London und der 18. Sieg

Grundlage für Jalolovs Aufstieg in der Rangliste war sein Hauptkampf am 17. Oktober in London:

  • Ein schwieriges Duell in London: Der usbekische Boxmeister lieferte sich im britischen Ring einen kompromisslosen Kampf gegen den lokalen Herausforderer Solomon Dacres und gewann das über die volle Distanz gehende Duell einstimmig nach Punkten;

  • Absoluter Rekord: Der 32-jährige Bakhodir setzt seine ungeschlagene Serie im Profiring fort. Er hat alle seine 18 Kämpfe gewonnen und dabei 15 seiner Gegner vorzeitig durch K.o. besiegt.

WBO-Schwergewichtsrangliste: Die Elite

Jalolov gehört nun zum Kreis der bekanntesten Größen des Weltboxens mit Millionen von Fans:

Platz / Status

Boxer

Land

Profi-Status

Weltmeister (Title Holder)

Daniel Dubois

Großbritannien

WBO-Weltmeister

Nr. 1 (Spitzenreiter)

Oleksandr Usyk

Ukraine

Hauptanwärter auf den unangefochtenen Titel

Nr. 2

Tyson Fury

Großbritannien

Ehemaliger Weltmeister

Nr. 3

Anthony Joshua

Großbritannien

Ehemaliger zweifacher Weltmeister

Nr. 4

Bakhodir Jalolov

Usbekistan

Neues Mitglied der Top 4 (+3 Plätze)

Der Weg zum Gürtel: Was erwartet Bakhodir?

Derzeit gehört der WBO-Weltmeistergürtel dem Briten Daniel DuboisDer Aufstieg auf Platz 4 der Rangliste eröffnet Bakhodir Jalolov große Perspektiven:

  • Ausscheidungskampf gegen Elite-Gegner: Nach den Kämpfen mit Usyk, Fury oder Joshua wird Jalolov die Möglichkeit haben, einen finalen Eliminator oder direkt um den Weltmeistertitel zu kämpfen;

  • Der Gipfel des Profiboxens: Jalolov, genannt „Big Uzbek“, der alle Höhen im olympischen und Amateurboxen erreicht hat, ist nun der Hauptanwärter darauf, Usbekistan den ersten Weltmeistertitel im Schwergewicht der Profis zu sichern.

Bakhodir JalolovWBOProfiboxenSchwergewichtBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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