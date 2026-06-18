Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Die für Fußballbegeisterte in Usbekistan entwickelte mobile Plattform Playmatch bündelt die Suche nach Plätzen, die Spielersuche, die Teambildung und die Ergebnisverfolgung in einer einzigen App. Über die Plattform können Nutzer Fußballplätze in ihrer Stadt auf einer Karte finden, Preise und Bewertungen vergleichen und freie Zeitfenster mit wenigen Klicks buchen.

Fußball zu spielen ist einfach, ihn zu organisieren jedoch nicht immer

Die Idee, mit Freunden Fußball zu spielen, entsteht meist schnell. Doch dann beginnen die bekannten Fragen: Wer kommt, welcher Platz ist frei, was kostet es, wie viele Leute sind zusammengekommen und wer teilt die Teams ein?

Oft ist dieser Prozess mit Dutzenden von Anrufen, langen Chatverläufen in Messengern und kurzfristigen Änderungen verbunden. Einige Spieler bestätigen ihre Teilnahme, erscheinen aber am Spieltag nicht. Manchmal schwindet das Interesse am Spiel schnell, weil die Teams nicht ausgeglichen sind.

Playmatch bietet eine einfache und klare Lösung für diese Probleme. Als Fußball-App für Usbekistan entwickelte Plattform vereint sie alte Kopfschmerzen wie „Wer kommt, welcher Platz, mit wem spiele ich, wie werden die Teams aufgeteilt?“ in einem System.

Fußballplätze über die Karte finden und buchen

Mit Playmatch ist es nicht nötig, verschiedene Seiten oder Telefonnummern zu suchen, um einen Fußballplatz zu buchen. Der Nutzer sieht nahegelegene Plätze auf der Karte, vergleicht Preise, verfügbare Zeiten und Bewertungen anderer Spieler.

Nach Auswahl eines passenden Platzes und einer Zeit erfolgt die Online-Buchung in wenigen Schritten. Dies spart dem Nutzer Zeit und ermöglicht dem Platzbesitzer eine geordnete Verwaltung der Buchungen.

Team zusammenstellen und Anwesenheit prüfen

Auch die Zusammenstellung eines Fußballteams wird durch Playmatch erheblich erleichtert. Sobald ein Gruppenspiel erstellt wurde, wählen die Teilnehmer „Ich komme“ oder „Ich komme nicht“. Der Organisator verfolgt in Echtzeit, wie viele Spieler teilnehmen.

Push-Benachrichtigungen erinnern die Spieler an den bevorstehenden Spieltermin. Dadurch werden kurzfristiges Vergessen und die klassischen Fragen wie „War heute eigentlich Fußball?“ reduziert.

Ausgewogene Teams mithilfe von AI

Eine der Hauptfunktionen von Playmatch ist die Bildung fairer Teams mithilfe von AI. Das System berücksichtigt das Rating und die Position der Spieler auf dem Feld, um leistungsstarke, ausgewogene Aufstellungen vorzuschlagen.

Nutzer können drei Modi verwenden. Der automatische Modus passt die Teams an die Platzkapazität an. Im Modus „Teamgröße“ kann das Format 5x5, 6x6 oder 7x7 gewählt werden. Der Modus „Anzahl der Teams“ teilt die Teilnehmer in eine festgelegte Anzahl von Teams auf.

Dieser Ansatz verhindert, dass alle starken Fußballer auf einer Seite landen und auf der anderen eine zufällig zusammengewürfelte Mannschaft bleibt.

Rating, Statistiken und Fußball-Erfolge

Auf der Plattform baut jeder Spieler seine eigene Fußballhistorie auf. Tore, Assists, Spielteilnahmen, Anwesenheit und andere Ergebnisse werden erfasst. Spieler können sich nach dem Spiel gegenseitig bewerten.

Das Rating- und Erfolgssystem bietet zusätzliche Motivation für regelmäßiges Spielen, die eigene Verbesserung und eine höhere Aktivität auf dem Platz.

Playmatch B2B für Platzbesitzer

Im Playmatch-Ökosystem gibt es für Besitzer von Fußballplätzen eine separate PlaymatchB2B-App. Über diese können Buchungen verwaltet, belegte Zeiten verfolgt, die Kundenaktivität analysiert und Umsatzstatistiken eingesehen werden.

Diese Lösung vereinfacht die tägliche Verwaltung für Platzbesitzer, hilft, Leerzeiten zu reduzieren und die Kundenarbeit systematisch zu gestalten.

„Unser Ziel ist es nicht nur, einen Buchungsservice für Plätze zu schaffen. Wir wollen über Playmatch die Amateurfußballkultur in Usbekistan digitalisieren und Fußballer sowie Platzbesitzer in einem einzigen, komfortablen System vereinen“, sagt das Playmatch-Team.

Playmatch ist für Spieler völlig kostenlos und für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Die App kann über den App Store oder Google Play heruntergeladen werden, oder man besucht die spezielle Playmatch-Seite, um die Funktionen kennenzulernen und die passende Version zu wählen.

Offizielle Website: https://playmatch.uz

App herunterladen: https://playmatch.uz/app/b2c/

Laden Sie Playmatch herunter, finden Sie einen Fußballplatz in Ihrer Nähe, trommeln Sie Ihre Freunde zusammen und organisieren Sie Ihr nächstes Spiel mit wenigen Klicks. Die Fragen „Wer kommt?“, „Welcher Platz ist frei?“ und „Wie teilen wir die Teams ein?“ kann man nun einfach der App überlassen.