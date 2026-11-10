La-Liga-Sieger prognostiziert: Wie stehen die Titelchancen für Barcelona und Real?

Nach Abschluss des 12. Spieltags in der spanischen La Liga hat das renommierte Statistikportal Opta seinen Supercomputer genutzt, um die Titelchancen für den Rest der Saison basierend auf Tausenden von Simulationen neu zu berechnen.

Laut den Algorithmen der künstlichen Intelligenz bleibt der aktuelle Tabellenführer aus Katalonien, FC Barcelona der Topfavorit auf den Meistertitel. Der amtierende Meister aus Madrid, Real Madrid ist der Hauptverfolger, wobei ihre Chancen auf den Titel nur halb so hoch eingeschätzt werden wie die der Katalanen.

Punkte und Titelwahrscheinlichkeit: Die Analyse von Opta

Unter Berücksichtigung des Spielplans, der Spieldynamik sowie der Offensiv- und Defensivleistung jedes Teams hat der Supercomputer die Chancen der Top-3-Kandidaten wie folgt verteilt:

FC Barcelona — 64,3 Prozent: Die Schützlinge von Hansi Flick führen die Tabelle nach 12 Spieltagen mit 33 Punkten souverän an. Die konstante Leistung des Klubs wird vom Supercomputer mit einer Wahrscheinlichkeit von 64,3 Prozent für den Meistertitel bewertet.

Real Madrid — 31,6 Prozent: Mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz und nur drei Zählern Rückstand auf den Spitzenreiter liegen die Chancen der „Königlichen“ auf die Titelverteidigung bei 31,6 Prozent.

Atlético Madrid — 3,8 Prozent: Das Team von Diego Simeone liegt mit 28 Punkten auf dem dritten Platz. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Titelrennen noch überraschend vorbeiziehen, wird auf lediglich 3,8 Prozent geschätzt. Alle anderen Vereine liegen bei unter 1 Prozent.

Tabellenstand nach dem 12. Spieltag und die Opta-Prognose

Platz Team Punkte (12. Spieltag) Titelwahrscheinlichkeit (Opta) Nächster Gegner (13. Spieltag) 1 FC Barcelona 33 Punkte 64,3% (Topfavorit) Villarreal 2 Real Madrid 30 Punkte 31,6% Celta Vigo 3 Atlético Madrid 28 Punkte 3,8% Nächste Spieltagsbegegnung

Wichtige Tests am 13. Spieltag

Die nächsten entscheidenden Wendungen im Titelrennen könnten bereits am 13. Spieltag eintreten. In dieser Runde:

Trifft der FC Barcelona auf den starken und unangenehmen Gegner Villarreal;

Real Madrid hingegen muss gegen Celta Vigo antreten, wobei sie sich keinen Punktverlust erlauben dürfen.

Das Ergebnis dieser Spiele könnte den Drei-Punkte-Abstand in der Tabelle weiter verringern oder die Führung der Katalanen festigen.