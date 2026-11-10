La-Liga-Sieger prognostiziert: Wie stehen die Titelchancen für Barcelona und Real?

·11·Sport
La-Liga-Sieger prognostiziert: Wie stehen die Titelchancen für Barcelona und Real?

Nach Abschluss des 12. Spieltags in der spanischen La Liga hat das renommierte Statistikportal Opta seinen Supercomputer genutzt, um die Titelchancen für den Rest der Saison basierend auf Tausenden von Simulationen neu zu berechnen.

Laut den Algorithmen der künstlichen Intelligenz bleibt der aktuelle Tabellenführer aus Katalonien, FC Barcelona der Topfavorit auf den Meistertitel. Der amtierende Meister aus Madrid, Real Madrid ist der Hauptverfolger, wobei ihre Chancen auf den Titel nur halb so hoch eingeschätzt werden wie die der Katalanen.

Punkte und Titelwahrscheinlichkeit: Die Analyse von Opta

Unter Berücksichtigung des Spielplans, der Spieldynamik sowie der Offensiv- und Defensivleistung jedes Teams hat der Supercomputer die Chancen der Top-3-Kandidaten wie folgt verteilt:

  • FC Barcelona — 64,3 Prozent: Die Schützlinge von Hansi Flick führen die Tabelle nach 12 Spieltagen mit 33 Punkten souverän an. Die konstante Leistung des Klubs wird vom Supercomputer mit einer Wahrscheinlichkeit von 64,3 Prozent für den Meistertitel bewertet.

  • Real Madrid — 31,6 Prozent: Mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz und nur drei Zählern Rückstand auf den Spitzenreiter liegen die Chancen der „Königlichen“ auf die Titelverteidigung bei 31,6 Prozent.

  • Atlético Madrid — 3,8 Prozent: Das Team von Diego Simeone liegt mit 28 Punkten auf dem dritten Platz. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Titelrennen noch überraschend vorbeiziehen, wird auf lediglich 3,8 Prozent geschätzt. Alle anderen Vereine liegen bei unter 1 Prozent.

Tabellenstand nach dem 12. Spieltag und die Opta-Prognose

Platz

Team

Punkte (12. Spieltag)

Titelwahrscheinlichkeit (Opta)

Nächster Gegner (13. Spieltag)

1

FC Barcelona

33 Punkte

64,3% (Topfavorit)

Villarreal

2

Real Madrid

30 Punkte

31,6%

Celta Vigo

3

Atlético Madrid

28 Punkte

3,8%

Nächste Spieltagsbegegnung

Wichtige Tests am 13. Spieltag

Die nächsten entscheidenden Wendungen im Titelrennen könnten bereits am 13. Spieltag eintreten. In dieser Runde:

  • Trifft der FC Barcelona auf den starken und unangenehmen Gegner Villarreal;

  • Real Madrid hingegen muss gegen Celta Vigo antreten, wobei sie sich keinen Punktverlust erlauben dürfen.

Das Ergebnis dieser Spiele könnte den Drei-Punkte-Abstand in der Tabelle weiter verringern oder die Führung der Katalanen festigen.

La LigaFC BarcelonaReal MadridOptaFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Endgültige Entscheidung zum umstrittenen Tor von Ronaldo: Er bekommt einen weiteren Treffer zugesprochenEndgültige Entscheidung zum umstrittenen Tor von Ronaldo: Er bekommt einen weiteren Treffer zugesprochen26 Oktober 22:07„Ich gebe eine 10 von 10“: Was Flick über den Titelkurs des FC Barcelona sagte„Ich gebe eine 10 von 10“: Was Flick über den Titelkurs des FC Barcelona sagteGestern 19:30„Das war ein schwerer Schlag für uns“: Laporta über die schmerzhafte Niederlage im El Clásico„Das war ein schwerer Schlag für uns“: Laporta über die schmerzhafte Niederlage im El Clásico27 Oktober 14:21Serie gerissen: Flick erklärt, was Barcelona gegen Real Madrid gefehlt hatSerie gerissen: Flick erklärt, was Barcelona gegen Real Madrid gefehlt hat26 Oktober 13:49Intrige im El Clásico zurück: Mourinho enthüllt, wie er Barcelona besiegt hatIntrige im El Clásico zurück: Mourinho enthüllt, wie er Barcelona besiegt hat26 Oktober 13:47Barcelona hat 4 der letzten 5 El-Clásicos gewonnen – hält die Serie an?Barcelona hat 4 der letzten 5 El-Clásicos gewonnen – hält die Serie an?25 Oktober 17:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?