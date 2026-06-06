10.000-mAh-Akku und 185-Hz-Display: Snapdragon 8 Gen 6 erstmals im Test

Der renommierte chinesische Insider Digital Chat Station hat interessante Details über das Flaggschiff-Smartphone der nächsten Generation geteilt. Demnach testet einer der Hersteller ein leistungsstarkes Gerät mit einer Akkukapazität von fast 10.000 mAh. Berichten zufolge befindet sich dieses Gadget derzeit in der Bewertungs- und technischen Testphase. Ixbt.com berichtet .

Die Hardware des Geräts basiert auf der SM8845 Pro-Plattform, die voraussichtlich als Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 auf den Markt kommen wird. Von diesem neuen Chipsatz wird erwartet, dass er frühere Generationen nicht nur in der Energieeffizienz, sondern auch in der Rechenleistung deutlich übertrifft.

Ein weiteres besonderes Merkmal des Smartphones wird sein Display sein. Berichten zufolge wird es mit einem flachen LTPS-Bildschirm mit 1,5K-Auflösung ausgestattet sein. Am überraschendsten ist, dass die Bildwiederholrate des Bildschirms 185 Hz betragen soll. Wenn sich diese Informationen bestätigen, wird dieses Modell über eines der schnellsten Displays unter modernen Android-Smartphones verfügen.

Zur Erinnerung: Digital Chat Station hatte zuvor die Funktionen der Smartphones Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro sowie das Samsung-Display des Realme GT 7 Pro und den früheren Start des Dimensity 9400-Chips im Vergleich zum Snapdragon 8 Elite korrekt vorhergesagt.