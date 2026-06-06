Ugreen stellt neues SSD-Modell mit Temperatur- und Geschwindigkeitsanzeige vor

Auf der Computex 2026 präsentierte Ugreen seine neue externe SSD Neodrive Go 40s. Das Hauptmerkmal des Geräts ist ein integriertes Touch-Statusdisplay. Derzeit als Prototyp vorgestellt, spiegelt es das Konzept des Endprodukts wider. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Gerät verfügt über keinen internen Akku, daher funktioniert der Bildschirm nur bei USB-Verbindung. Ugrees Hauptziel ist es, den SSD-Status klar anzuzeigen, ohne spezielle Systemprogramme zu öffnen. Das Display soll Laufwerkstemperatur, Datenübertragungsgeschwindigkeit beim Kopieren und Speicherressourcen (TBW-Anzeige) anzeigen.

Zudem wurden auf der Ausstellung Informationen zur USB-Verbindungsgeschwindigkeit separat präsentiert. Laut dem Unternehmen sollen diese Daten für den Nutzer "hier und jetzt" offen zugänglich sein, statt im System verborgen zu bleiben. Eine weitere ungewöhnliche Funktion ist der Passwortschutz über den Touchscreen. Das Passwort wird direkt über die numerische Tastatur auf dem Display eingegeben.

Veröffentlichungsdatum und Preis des Neodrive Go 40s sind noch nicht bekannt. Es ist bekannt, dass diese Linie Versionen mit 1 TB, 2 TB und 4 TB umfassen wird.