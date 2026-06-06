Satellitenschild gegen Ebola: Starlink hilft Afrika

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Satellitenschild gegen Ebola: Starlink hilft Afrika

Starlink hat der Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) im Rahmen einer dringenden humanitären Mission 150 Satelliten-Internetkits kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese Hilfe zielt darauf ab, die Ebola-Epidemie (Bundibugyo-Stamm) in der Provinz Ituri der Demokratischen Republik Kongo zu bekämpfen. In diesen abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten gibt es kaum bodengebundene Kommunikationsmittel. Laut Ixbt.com berichtet .

Dank Tausender Satelliten im niedrigen Erdorbit gewährleistet Starlink die Übertragung von Daten zur epidemiologischen Überwachung und Kommunikationsüberwachung in Echtzeit. Dies verbessert die Kommunikation zwischen medizinischen Einrichtungen und Schnellreaktionszentren sowie die Koordination von Logistik und Lieferketten. Zudem erleichtert das System den Informationsaustausch und Schulungsprozesse für Mitarbeiter in gefährlichen Gebieten.

Früher erforderte die Einrichtung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit niedriger Latenz schwere Ausrüstung und komplexe Projekte, die Jahre in Anspruch nahmen. Bei Starlink passen alle notwendigen Geräte in eine kleine Box, die sogar im Rucksack transportiert werden kann. Frei von den Einschränkungen traditioneller Bodeninfrastruktur kann dieses System innerhalb weniger Minuten ohne Fachpersonal in Betrieb genommen werden.

Vertreter der Africa CDC dankten Starlink für diese rechtzeitige Unterstützung und seinen Beitrag zur Bekämpfung von Gesundheitsnotfällen auf dem Kontinent. Starlink ist derzeit das weltweit beliebteste Satelliten-Internetsystem und bedient über 12 Millionen Abonnenten in 160 Ländern.

Das Unternehmen entwickelt sich weiter: Der Start der nächsten Generation von V3-Satelliten mit der Starship-Rakete ist für 2026 geplant. Dieses Upgrade soll die Servicekapazitäten vervielfachen. Zuvor wurde berichtet, dass Starlink 14 Schulen in abgelegenen Gebieten Boliviens mit Hochgeschwindigkeitsinternet versorgt hat.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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