Google zahlt fast 1 Milliarde Dollar monatlich für Elon Musks Supercomputer

Google hat eine große Vereinbarung mit SpaceX unterzeichnet, um Rechenressourcen für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zu mieten. Laut den offengelegten Dokumenten wird Google von Oktober 2026 bis Juni 2029 monatlich 920 Millionen Dollar zahlen, um etwa 110.000 NVIDIA-Grafikprozessoren, Zentralprozessoren und Speicherinfrastruktur zu nutzen. Der Gesamtwert des Vertrags wird für den gesamten Zeitraum voraussichtlich 30 Milliarden Dollar überschreiten. Wie Ixbt.com berichtet .

Hinsichtlich des Umfangs kommt diese Vereinbarung dem früheren Deal zwischen SpaceX und Anthropic nahe. Ende Mai stimmte Anthropic zu, 1,25 Milliarden Dollar pro Monat zu zahlen, um alle Rechenkapazitäten des Rechenzentrums Colossus 1 in der Nähe von Memphis zu nutzen. Diese Einrichtung, die ursprünglich für die Bedürfnisse von xAI gebaut wurde, gehört jetzt zur SpaceX-Struktur.

SpaceX-CEO Elon Musk gab bekannt, dass das Unternehmen, das sich auf einen Börsengang vorbereitet, zugestimmt hat, Cluster des Colossus-Rechenzentrums an Anthropic für das KI-Training für nur sechs Monate zu vermieten. Er schloss jedoch nicht aus, dass die Vereinbarung um mehrere Jahre verlängert werden könnte.

Google-Vertreter erklärten, dass dieser Vertrag mit der unerwartet hohen Nachfrage nach der Gemini Enterprise-Plattform und anderen KI-Diensten des Unternehmens zusammenhängt. Trotz eigener umfangreicher Rechenressourcen sah sich das Unternehmen gezwungen, zusätzliche Kapazitäten zur Kundenbetreuung anzumieten. Der Vertrag sieht auch eine Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von 90 Tagen nach dem 31. Dezember 2026 vor.