Samsung Galaxy S27 Pro: Interessantere Kamera und kompakterer Bildschirm als das Ultra-Modell

Neue Details zum kommenden Galaxy S27 Pro-Smartphone von Samsung sind aufgetaucht. Berichten zufolge wird das Gerät mit einem 5000-mAh-Akku und einem 6,5-Zoll-Display ausgestattet sein. Dies macht es deutlich kompakter als das Galaxy S27 Ultra-Modell. Dank des geringeren Energieverbrauchs im täglichen Gebrauch durch den kleineren Bildschirm könnte die Pro-Version die Ultra-Version in puncto Akkulaufzeit erreichen oder sogar übertreffen. Ixbt.com berichtet .

Beide Smartphones sollen mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro-Chipsatz ausgestattet sein. Das bedeutet, dass die Geräte ein ähnliches Niveau an Leistung und Energieeffizienz aufweisen werden. Samsung konzentriert sich in der neuen Generation nicht nur auf die Leistung, sondern auch auf die Harmonie zwischen Software und Hardware.

Das Galaxy S27 Pro könnte bei der Kamera einen unerwarteten Vorteil haben. Gerüchten zufolge erhält es die gleichen Haupt- und Ultraweitwinkel-Sensoren wie das Ultra-Modell, wird aber zusätzlich mit einem 50-Megapixel-Teleobjektiv mit 3,5-fachem optischem Zoom ausgestattet. Zum Vergleich: Das Ultra-Modell soll auf das 10-Megapixel-3x-Teleobjektiv verzichten und stattdessen auf die Cropping-Technologie der 200-Megapixel-Hauptkamera setzen.

Somit könnte das Samsung Galaxy S27 Pro für die meisten Nutzer eine praktischere und interessantere Wahl als das Ultra-Modell werden. Obwohl das Ultra das leistungsstärkste Flaggschiff der Serie bleibt, wird erwartet, dass die Pro-Version mit ihrer Kompaktheit und dem verbesserten Teleobjektiv eine eigene Nische im Markt einnimmt.