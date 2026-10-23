Elefant bricht nach Überlastung bei religiöser Prozession in Indien aus: Goldene Statue beschädigt (Video)

In Indien verwandelte sich eine traditionelle religiöse Zeremonie unerwartet in ein ernstes Chaos und löste Massenpanik aus.

Am 21. Oktober, während des landesweit gefeierten, berühmten „Dasara“-Festes wurde ein Elefant gezwungen, eine aus Silber und Gold gefertigte Statue mit einem Gewicht von 650 Kilogramm zu tragen. Das Tier konnte der extremen Last und dem Lärm nicht standhalten und geriet in Panik.

Erstaunliches Gewicht und außer Kontrolle geratenes Chaos

Berichten zufolge war die übermäßig schwere heilige Last der Hauptgrund dafür, dass das Tier plötzlich aggressiv wurde und seine Richtung änderte:

Bedrohung für Menschenleben: Der außer Kontrolle geratene Elefant änderte plötzlich abrupt seine Richtung und stellte eine unmittelbare Gefahr für die Hunderte von Pilgern und Zuschauern dar, die sich zur Zeremonie versammelt hatten.

Große Schäden und zerstörte Fahrzeuge: Während des Chaos zertrampelte das Tier mehrere Fahrzeuge, die ihm in den Weg kamen, und beschädigte umliegende Gebäude.

Beschädigung der heiligen Statue: Während des Vorfalls stürzte die für Hindus heilige, aus Hunderten Kilogramm Gold und Silber gefertigte Statue herab und wurde erheblich beschädigt.

Umgang mit Tieren im Zentrum der Debatte

Dieser bedauerliche Vorfall versetzte nicht nur die Teilnehmer des Festes in Angst und Schrecken, sondern löste auch heftige Debatten in der indischen Öffentlichkeit und unter Tierschutzaktivisten aus. Die Öffentlichkeit fordert ein Ende der Praxis, Elefanten und andere Tiere bei religiösen Veranstaltungen für solch schwere und grausame Transportzwecke einzusetzen.