Hochzeitskosten: Von Usbekistan bis Südkorea — wie viel kostet es in verschiedenen Ländern?

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Hochzeitskosten: Von Usbekistan bis Südkorea — wie viel kostet es in verschiedenen Ländern?

Die Gründung einer Familie und die Ausrichtung einer Hochzeitsfeier gehören weltweit zu den wichtigsten Ereignissen im Leben eines Menschen. Die finanziellen Kosten für eine Hochzeit variieren jedoch weltweit stark: Während man in einigen Ländern eine durchschnittliche Hochzeit für 1.000 bis 5.000 Dollar ausrichten kann, übersteigt dieser Betrag in anderen 30.000 Dollar und erreicht sogar bis zu 80.000 Dollar.

Solche Unterschiede hängen direkt mit den jahrhundertealten Traditionen jedes Volkes, der Anzahl der Gäste, den Standards der Hochzeitsindustrie und dem allgemeinen Lebensstandard zusammen.

Vergleichende Analyse der Hochzeitskosten in verschiedenen Ländern der Welt

Durchschnittliches Budget und Hauptkostenpunkte für Hochzeitsfeiern in verschiedenen Regionen:

Land / Region

Durchschnittskosten (in US-Dollar)

Hauptkostenfaktoren

Usbekistan

$5.000 – $15.000+

Hochzeitssaal (Restaurant), Künstler, Geschenke und Mitgift, Braut- und Bräutigamkleidung, morgendliches Hochzeitsessen (Osh)

Kasachstan

$7.000 – $20.000

Verwandtschaftsrituale, Brautpreis („Qaliñ mal“), große Restaurantfeier

Türkei

$7.000 – $15.000

Goldschmuck für die Braut (Hauptkostenpunkt), neue Wohnungseinrichtung und Salonfeier

Indien

$15.000 – $50.000+

Mehrtägige Karnevalszeremonien, Hunderte oder Tausende von Gästen, traditioneller Goldschmuck

USA

$25.000 – $35.000

Miete für Bankettsaal oder Veranstaltungsort, Catering, professionelle Foto-/Videografie, Floristik

Westeuropa (Deutschland u.a.)

$15.000 – $25.000

Kleine und kompakte Hochzeiten, wenige Gäste, aber hohe Kosten für Restaurants und Organisationsdienstleistungen

Südkorea

$40.000 – $80.000+

Miete spezieller Hochzeitssäle, teure Fotoshooting-Studios (inklusive Kosten für eine neue Wohnung können es mehrere hunderttausend Dollar sein)

3 Hauptfaktoren, die die Hochzeitskosten in die Höhe treiben

Bei der Gestaltung des Budgets für die Zeremonie lassen sich weltweit drei Haupttrends feststellen:

  • 1. Anzahl der Gäste und Tradition des Prunks:

    In der Kultur Zentral- und Südasiens (insbesondere Usbekistan, Kasachstan, Indien) werden mindestens 200 bis 500 (manchmal Tausende) Gäste zur Hochzeit eingeladen. Dies erhöht direkt die Kosten für Restaurantmiete, Bewirtung und das Hochzeitsessen. Darüber hinaus erfordern Traditionen wie die Mitgift und der Austausch von Geschenken zwischen den Familien ein separates, großes Budget.

  • 2. Pflichtzahlungen und kostbarer Schmuck:

    In einigen Ländern ist eine wichtige Voraussetzung für die Hochzeit mit einer finanziellen Garantie verbunden. In der Türkei kann beispielsweise das Verschenken einer großen Menge Goldschmuck an die Braut mehr als die Hälfte des Familienbudgets ausmachen. In Kasachstan und Turkmenistan bleibt die Tradition der Zahlung eines „Brautpreises“ an die Familie der Braut bestehen.

  • 3. Westliches Format: Wenige Gäste, aber teurer Service:

    In den USA und europäischen Ländern werden meist nur die engsten Verwandten und Freunde (50–100 Personen) eingeladen. Dennoch bleiben die Gesamtkosten hoch. Der Grund dafür sind die sehr hohen Preise für Restaurant- und Catering-Services, die Miete des Veranstaltungsortes sowie Hochzeitsplaner.

Fazit

Es zeigt sich, dass in westlichen Ländern die Hochzeitskosten eher in hochwertigen Service und die Miete von Veranstaltungsorten fließen, während in den Ländern des Ostens und Zentralasiens das Hauptkapital in Traditionen, das Ausmaß der Gastfreundschaft und die Ehrung der Angehörigen investiert wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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