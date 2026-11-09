Mit 22-karätigem Gold überzogene Süßigkeit in der Türkei weckt das Interesse der Kunden

·4·Welt
Mit 22-karätigem Gold überzogene Süßigkeit in der Türkei weckt das Interesse der Kunden

In einem Lebensmittelgeschäft in der türkischen Stadt Amasya zieht eine ungewöhnliche Süßigkeit die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich. Es handelt sich um türkischen Honig (Lokum), der mit essbarem 22-karätigem Goldstaub verziert ist. Ein Kilogramm davon wird für 10.000 türkische Lira verkauft.

Diese mit Mandeln, Pistazien und Johannisbeeren zubereitete Süßigkeit hebt sich auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild von anderen ab. Die Oberfläche des Lokums ist mit Goldstaub überzogen, der für den Verzehr geeignet ist.

Laut dem Ladenbesitzer Selim Kaya werden bei der Herstellung von 50 Kilogramm Lokum insgesamt 5 Gramm 22-karätiges Gold verwendet. Der Preis für die Süßigkeit wurde auf 10.000 Lira pro Kilogramm festgelegt. Das Interessanteste daran ist, dass jeder Besucher des Ladens sie kostenlos probieren kann, unabhängig davon, ob er sie kauft oder nicht.

Der Preis der ungewöhnlichen Süßigkeit stößt jedoch nicht bei allen Einheimischen auf Zustimmung. Einige Kunden halten sie für zu teuer und betonen, dass es nicht einfach sei, ein solches Lokum zu kaufen.

Zur Information: In diesem Geschäft werden noch 66 weitere Sorten Lokum verkauft. Deren Preise variieren je nach Inhaltsstoffen zwischen 500 und 3.000 Lira pro Kilogramm.

TürkeiAmasyaTürkischer HonigSelim KayaLuxussüßwaren
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Spaziergang auf Gold: Dubai eröffnet den weltweit ersten Fußgängerweg aus 24-karätigem FeingoldSpaziergang auf Gold: Dubai eröffnet den weltweit ersten Fußgängerweg aus 24-karätigem Feingold27 Oktober 09:48Wie entstehen farbige Schatten? Ein einfaches Experiment sorgt im Internet für AufsehenWie entstehen farbige Schatten? Ein einfaches Experiment sorgt im Internet für AufsehenHeute 12:49„Die Ukraine wird ein anderes Gesicht bekommen“: Trump über das Ende des Krieges, neue Grenzen und ein Abkommen„Die Ukraine wird ein anderes Gesicht bekommen“: Trump über das Ende des Krieges, neue Grenzen und ein AbkommenHeute 12:01Wird es die Weltordnung verändern: Was will Trump mit Putin und Xi Jinping vereinbaren?Wird es die Weltordnung verändern: Was will Trump mit Putin und Xi Jinping vereinbaren?Heute 11:56Die Zukunft der Menschheit im Weltraum: NASA schreibt Auswahlverfahren für Leben und Arbeiten auf dem Mond ausDie Zukunft der Menschheit im Weltraum: NASA schreibt Auswahlverfahren für Leben und Arbeiten auf dem Mond ausHeute 11:30Warum ausgerechnet die Araber? Warum begann der Islam nicht im Römischen Reich, in China oder anderen ImperienWarum ausgerechnet die Araber? Warum begann der Islam nicht im Römischen Reich, in China oder anderen ImperienHeute 09:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt