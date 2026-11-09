Mit 22-karätigem Gold überzogene Süßigkeit in der Türkei weckt das Interesse der Kunden

In einem Lebensmittelgeschäft in der türkischen Stadt Amasya zieht eine ungewöhnliche Süßigkeit die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich. Es handelt sich um türkischen Honig (Lokum), der mit essbarem 22-karätigem Goldstaub verziert ist. Ein Kilogramm davon wird für 10.000 türkische Lira verkauft.

Diese mit Mandeln, Pistazien und Johannisbeeren zubereitete Süßigkeit hebt sich auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild von anderen ab. Die Oberfläche des Lokums ist mit Goldstaub überzogen, der für den Verzehr geeignet ist.

Laut dem Ladenbesitzer Selim Kaya werden bei der Herstellung von 50 Kilogramm Lokum insgesamt 5 Gramm 22-karätiges Gold verwendet. Der Preis für die Süßigkeit wurde auf 10.000 Lira pro Kilogramm festgelegt. Das Interessanteste daran ist, dass jeder Besucher des Ladens sie kostenlos probieren kann, unabhängig davon, ob er sie kauft oder nicht.

Der Preis der ungewöhnlichen Süßigkeit stößt jedoch nicht bei allen Einheimischen auf Zustimmung. Einige Kunden halten sie für zu teuer und betonen, dass es nicht einfach sei, ein solches Lokum zu kaufen.

Zur Information: In diesem Geschäft werden noch 66 weitere Sorten Lokum verkauft. Deren Preise variieren je nach Inhaltsstoffen zwischen 500 und 3.000 Lira pro Kilogramm.