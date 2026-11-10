Sensationelles Abkommen zwischen USA und Iran: Uran-Begrenzung gegen 9 Mrd. Dollar und Straße von Hormus
In den seit Jahren festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran zeichnet sich eine unerwartete Wende ab. Wie der Fernsehsender Al Arabiya unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, könnten Washington und Teheran im Rahmen einer neuen Vermittlungsinitiative von Katar und Pakistan in den kommenden Tagen eine vorläufige Einigung erzielen. Der Plan sieht vor, die Urananreicherung im Iran auf 3,67 Prozent zu begrenzen und im Gegenzug erhebliche wirtschaftliche und strategische Erleichterungen zu gewähren.
3,67-Prozent-Grenze: Auf welche Bedingungen haben sich die Parteien geeinigt?
Der neue Vorschlag hat den Prozess direkter und ernsthafter Verhandlungen zwischen den beiden Ländern wiederbelebt. Dem Bericht zufolge hat das Weiße Haus offiziell der Anreicherung von Uran auf 3,67 Prozent durch Teheran zugestimmt, und die iranische Führung hat diese Bedingung akzeptiert.
Der Hauptstreitpunkt bleibt jedoch der bereits auf 60 Prozent angereicherte Uranvorrat im Iran. Washington fordert eine deutliche Reduzierung dieses hochgradigen Materials. Es wird die Option geprüft, einen dritten Staat einzubeziehen, um diesen Prozess durchzuführen und technische Unterstützung zu leisten.
Punkte des Abkommens
Forderungen der USA und der Vermittler
Zustimmung des Iran und zu erwartende Vorteile
Grad der Urananreicherung
Begrenzung auf maximal 3,67 %
Offizielles Teheran hat diesem Wert zugestimmt
60-Prozent-Reserven
Drastische Reduzierung des Grades
Aufarbeitung mit Unterstützung eines Drittstaates in Diskussion
IAEO-Inspektoren
Vollständige Wiederaufnahme der Inspektionen
Umfang und Bedingungen der Befugnisse werden verhandelt
Eingefrorene Vermögenswerte
Schrittweise Freigabe von 6–9 Mrd. Dollar
Teheran erhält Zugriff auf eingefrorene Gelder
Straße von Hormus und Seeweg
Aufhebung der Seeblockade
Sofortige vollständige Öffnung der Meerenge
„Die diplomatische Initiative von Katar und Pakistan bringt nicht nur das Atomprogramm auf ein sicheres Niveau zurück, sondern könnte auch die Spannungen in der Straße von Hormus, der Hauptschlagader des globalen Ölhandels, vollständig entschärfen.“
9 Milliarden Dollar und die Straße von Hormus: Der Preis für einen großen Kompromiss
Im Falle einer Einigung wird erwartet, dass die USA die unter Sanktionen eingefrorenen Finanzanlagen des Iran in Höhe von 6 bis 9 Milliarden Dollar freigeben. Dies wäre ein starker finanzieller Faktor für die von Sanktionen geplagte iranische Wirtschaft.
Der Plan enthält zudem einen entscheidenden Punkt für die regionale und globale Sicherheit: die sofortige vollständige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr sowie die Aufhebung der Seeblockade. Dieser Schritt ist von enormer Bedeutung für die Sicherung des Öltransports auf dem Weltenergiemarkt.
Derzeit verhandeln die Parteien über die Bedingungen für die Rückkehr der Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in den Iran und den Umfang ihrer Inspektionsbefugnisse. Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte eine der gefährlichsten Krisen im Nahen Osten, die seit Jahren andauert, zumindest vorübergehend friedlich eingedämmt werden.
Glauben Sie, dass dieser erste Kompromiss zwischen den USA und dem Iran wirklich Bestand haben wird, oder wird das Atomprogramm nach Aufhebung der Sanktionen wieder intensiviert? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit.
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