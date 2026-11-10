Sensationelles Abkommen zwischen USA und Iran: Uran-Begrenzung gegen 9 Mrd. Dollar und Straße von Hormus

In den seit Jahren festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran zeichnet sich eine unerwartete Wende ab. Wie der Fernsehsender Al Arabiya unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, könnten Washington und Teheran im Rahmen einer neuen Vermittlungsinitiative von Katar und Pakistan in den kommenden Tagen eine vorläufige Einigung erzielen. Der Plan sieht vor, die Urananreicherung im Iran auf 3,67 Prozent zu begrenzen und im Gegenzug erhebliche wirtschaftliche und strategische Erleichterungen zu gewähren.

3,67-Prozent-Grenze: Auf welche Bedingungen haben sich die Parteien geeinigt?

Der neue Vorschlag hat den Prozess direkter und ernsthafter Verhandlungen zwischen den beiden Ländern wiederbelebt. Dem Bericht zufolge hat das Weiße Haus offiziell der Anreicherung von Uran auf 3,67 Prozent durch Teheran zugestimmt, und die iranische Führung hat diese Bedingung akzeptiert.

Der Hauptstreitpunkt bleibt jedoch der bereits auf 60 Prozent angereicherte Uranvorrat im Iran. Washington fordert eine deutliche Reduzierung dieses hochgradigen Materials. Es wird die Option geprüft, einen dritten Staat einzubeziehen, um diesen Prozess durchzuführen und technische Unterstützung zu leisten.