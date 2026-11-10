1 Dollar – 1,4 Millionen Rial: Die wertloseste Währung der Welt landet im Müll

Die iranische Wirtschaft steht nach jahrelangen internationalen Sanktionen, strengen Finanzbeschränkungen und einer außer Kontrolle geratenen Hyperinflation vor dem historischen Zusammenbruch. Die Landeswährung, der Rial, hat ihre Kaufkraft fast vollständig verloren. Auf dem inoffiziellen Schwarzmarkt hat der Kurs von einem US-Dollar die psychologische Marke von 1,4 Millionen Rial überschritten, was diese Währung offiziell zur wertlosesten der Welt macht.

In sozialen Netzwerken kursieren Videos, in denen Bürger Bündel von Bargeld wie Abfall auf die Straße werfen oder sie als Zeichen symbolischen Protests in Mülleimer werfen. Diese Szene ist zu einem sichtbaren Ausdruck der tiefen Verzweiflung und Wut geworden, die unter Millionen von Menschen wächst.

10-Millionen-Schein und ein realer Wert von 7 Dollar

Um das Defizit im Geldumlauf zu decken und den Bargeldmangel zu lindern, sah sich die iranische Zentralbank gezwungen, den größten Geldschein der Landesgeschichte herauszugeben: 10 Millionen Rial Obwohl dieser große Geldschein astronomisch klingt, wird sein tatsächlicher Marktwert auf nur etwa 7 US-Dollar geschätzt.

Die Regierung versuchte, den psychologischen Druck durch die Streichung von vier Nullen und die schrittweise Einführung eines neuen „Toman“-Systems zu verringern. Doch die Denominierung, die ohne echte Wirtschaftsreformen und Zuflüsse von Fremdwährungen durchgeführt wurde, konnte die Entwertung nicht aufhalten.

Wirtschaftsindikatoren Aktuelle Lage und Zahlen Soziale Auswirkungen Dollar-Kurs auf dem Schwarzmarkt 1 USD = über 1.400.000 Rial Landeswährung zur wertlosesten der Welt abgestiegen Lebensmittelinflation Über 120 Prozent Preise für den täglichen Warenkorb sind massiv gestiegen Mindestlohn-Abdeckung Monatsgehalt deckt nicht einmal 40 Prozent der Bedürfnisse Großer Teil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze Größter Geldschein 10-Millionen-Rial-Schein Realwert auf dem Weltmarkt nur ~7 Dollar IWF-Einschätzung Tiefste Rezession im Nahen Osten Wirtschaftswachstum und Produktion eingefroren

„Wenn Papiergeld weniger wert ist als die Kosten für das Papier, auf dem es gedruckt wurde, ist das Bankensystem gelähmt. Die Menschen müssen Geld in Taschen transportieren, um ihre täglichen Einkäufe zu erledigen.“

Sanktionsdruck, Ressourcenknappheit und Massenproteste

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) erlebt die iranische Wirtschaft einen weitaus schwereren Niedergang als alle anderen Länder im Nahen Osten. Die strengen US-Beschränkungen für iranische Ölexporte und internationale Banktransaktionen haben die Haupteinnahmequellen der Staatskasse abgeschnitten.

Zusätzlich zur Währungsentwertung haben Strom- und Trinkwasserengpässe das Fass zum Überlaufen gebracht. Derzeit kommt es in den Großstädten des Landes zu großflächigen wirtschaftlichen Protesten gegen die unbegründeten Preiserhöhungen und die soziale Not.

Glauben Sie, dass die iranische Regierung die Landeswährung durch interne Maßnahmen und Denominierung vor dem Untergang retten kann, falls die Sanktionen nicht aufgehoben werden? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.