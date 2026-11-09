Große Augen und ein ungewöhnliches Lächeln: Kim Jong-uns Statue sorgt für Diskussionen

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Große Augen und ein ungewöhnliches Lächeln: Kim Jong-uns Statue sorgt für Diskussionen

Nordkorea Fotos, die den nordkoreanischen Führer Kim Jong-un bei der Enthüllung einer von einem lokalen Künstler geschaffenen Bronzebüste zeigen, verbreiten sich in den sozialen Medien. Das ungewöhnliche Aussehen der Statue und die dazugehörigen Aufnahmen haben jedoch die besondere Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich gezogen.

Auf den verbreiteten Bildern ist zu sehen, wie ein Militärangehöriger das rote Tuch von der Bronzebüste entfernt. Die Statue überraschte viele durch ihre eigenwillige Gesichtsstruktur, die überdimensional wirkenden Augen und ein seltsames Lächeln.

Insbesondere diskutieren die Nutzer das äußere Erscheinungsbild der Büste und hinterlassen zahlreiche humorvolle Kommentare. Während einige den Gesichtsausdruck der Statue hervorheben, debattieren andere darüber, wie sehr sie dem tatsächlichen Aussehen von Kim Jong-un ähnelt.

Dennoch sind die Details des auf den Fotos gezeigten Ereignisses, der Standort der Büste sowie die Echtheit der Aufnahmen bisher nicht durch unabhängige Quellen bestätigt worden.

Kim Jong-unNordkoreaBronzebüsteStatueInternetphänomen
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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