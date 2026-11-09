Ladendes Smartphone führt zum Tod einer 46-jährigen Frau

·4·Welt
Ladendes Smartphone führt zum Tod einer 46-jährigen Frau

In der russischen Stadt Jekaterinburg ist eine 46-jährige Frau gestorben, nachdem der Akku ihres über Nacht geladenen Smartphones in Brand geraten war. Der Vorfall ereignete sich am 8. November in einem Mehrfamilienhaus.

Es wurde festgestellt, dass der Akku des Smartphones während des Schlafs der Frau von selbst Feuer fing. Infolgedessen füllte sich der Raum mit Rauch. Ersten Erkenntnissen zufolge starb die Frau an einer Rauchgasvergiftung durch das Einatmen von Kohlenmonoxid und giftigen Verbrennungsgasen.

Nach Angaben der Rettungsdienste ereignete sich das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock und erstreckte sich über eine Fläche von vier Quadratmetern. Elf Einsatzkräfte und vier Spezialfahrzeuge wurden zum Unglücksort entsandt. Als sie eintrafen, war das Feuer jedoch bereits von selbst erloschen; das Leben der Frau konnte nicht mehr gerettet werden.

Experten raten davon ab, Telefone oder andere elektronische Geräte auf Bettzeug, Kissen oder Kleidung zu laden. Weiche Oberflächen behindern die Wärmeabfuhr, was zu einer Überhitzung des Geräts und einem erhöhten Brandrisiko führen kann. Zudem sollten beschädigte Kabel und minderwertige Ladegeräte vermieden werden.

JekaterinburgSmartphone-BrandBrandschutzRusslandSicherheit
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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