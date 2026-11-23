Der in den sandigen Regionen Zentralargentiniens beheimatete Gürtelmolch (Pink Fairy Armadillo) zeichnet sich durch sein ungewöhnliches Aussehen und seine extreme Seltenheit aus. Dieses winzige Tier ist der kleinste Vertreter der Gürteltierfamilie und verbringt den Großteil seines Lebens unter der Erde.

Seine Körperlänge beträgt nur 9 bis 15 Zentimeter und er wiegt etwa 100 Gramm. Trotz seiner geringen Größe ist der Gürtelmolch ein geschickter Gräber. Mit den großen, kräftigen Krallen an seinen Vorderbeinen gräbt er sich schnell durch den Sand und bewegt sich unterirdisch fort. Bei Gefahr kann er sich innerhalb weniger Sekunden im Sand vergraben und verschwinden.

Das bemerkenswerteste Merkmal des Tieres ist sein hellrosa Panzer, der den Rücken bedeckt. Im Gegensatz zu anderen Gürteltieren ist er dünn und flexibel. Die nahe an der Hautoberfläche liegenden Blutgefäße verleihen ihm seine rosa Farbe. Diese einzigartige Struktur ist wichtig für die Anpassung des Tieres an das Leben unter der Erde.

Der Gürtelmolch ist hauptsächlich nachtaktiv. Er ernährt sich von kleinen wirbellosen Tieren wie Ameisen, Insektenlarven, Regenwürmern und Schnecken. Auf der Suche nach Nahrung bewegt er sich durch Gänge unter dem Sand.

Es ist jedoch sehr schwierig, dieses seltene Säugetier in freier Wildbahn anzutreffen. Da es die meiste Zeit unter der Erde verbringt und sehr empfindlich auf Umweltveränderungen reagiert, ist es auch wissenschaftlich kaum erforscht. Der Verlust des natürlichen Lebensraums, die Ausweitung der Landwirtschaft und Angriffe durch Haustiere stellen eine ernsthafte Bedrohung für sein Überleben dar.