Mutter auf der Suche nach ihrer Tochter von Betrügerin ein Jahr lang getäuscht

Eine Mutter, die hoffte, ihre seit Jahren vermisste Tochter zu finden, war am Boden zerstört, als sie erfuhr, dass sie ein Jahr lang von einer Person getäuscht wurde, die sich als ihr Kind ausgab.

Das Einzige, was der 57-jährigen Sian Williams von ihrer entfremdeten Tochter Tilly geblieben war, war ein Foto. Tilly kam im Alter von nur sechs Monaten in Pflege, nicht aufgrund von Sians Fehlverhalten.

Sians Ex-Partner, Timothy Jenkins, wurde im Oktober 1996 wegen Totschlags im Zusammenhang mit dem Tod ihrer fünfjährigen Tochter Jessica verurteilt und zu 10 Jahren Haft verurteilt. Tilly wuchs woanders auf, und Sian sah sie bis zu ihrem zweiten Lebensjahr bei beaufsichtigten Treffen, bevor Tilly adoptiert wurde.

Sian erhielt Informationen über das Leben ihrer Tochter, doch der Kontakt brach ab, als Tilly 18 wurde. Sian verlor ihre Tochter vollständig.

Jahre später postete Sian in Facebook-Gruppen für Adoptionen, dass sie nach ihrer Tochter suche. Sie gab dabei Tillys Geburtsnamen und ihr Geburtsdatum an.

Sieben Jahre später erhielt sie eine Nachricht von einer Frau. Diese stellte sich als Tilly vor, und nachdem Sian das korrekte Geburtsdatum bestätigt hatte, glaubte sie, ihre Tochter endlich gefunden zu haben.

Die Frau nannte sich Cindy und behauptete, vier Kinder zu haben. Sian schickte ihr alle Fotos, die sie von Tilly aufbewahrt hatte. Cindy verglich ihre eigenen Fotos mit den Babybildern und behauptete, eine Ähnlichkeit zu sehen.

Cindy schlug sogar einen DNA-Test vor, machte dann aber einen Rückzieher. Aus Angst, ihre Tochter erneut zu verlieren, drängte Sian nicht weiter darauf.

Sie kommunizierten über Videoanrufe. Cindy erzählte Sian, dass ihr Freund sie misshandle und sie sogar gezwungen habe, ihre Kinder zu Jessicas Mörder ins Gefängnis zu bringen.

Aus Angst, ihre Tochter wieder zu verlieren, schickte Sian ihr 150 Pfund damit sie ihren gewalttätigen Freund verlassen konnte.

Im Oktober 2025 fuhr Sian vier Stunden lang, um die Frau, die sie für Tilly hielt, persönlich zu treffen. Als sie sich näherkamen, zog Sian sogar in die Nähe ihrer Familie und ließ ihren Namen aus dem Adoptionsregister streichen.

Doch gerade als alles perfekt schien, kam eine Nachricht von einer anderen Frau. Sie behauptete, Cindy sei nicht Sians echte Tochter und habe dies schon früher getan.

Als Sian Cindy misstrauisch darauf ansprach, forderte diese sie auf, die Frau zu blockieren. Doch dann meldeten sich zwei weitere Personen mit ähnlichen Informationen.

Sian schickte eine letzte Nachricht, in der sie Cindy bat, die Wahrheit zu sagen. Die Antwort erschütterte sie zutiefst:

„Es tut mir leid, ich wollte einfach eine Mutter, jemanden, der mich an erste Stelle setzt. Das hatte ich noch nie.“

Sian begann zu begreifen, dass sie betrogen worden war. Sie glaubt, dass Cindy Tillys Geburtsdatum über ihren Facebook-Post herausgefunden hat. Sie vermutet auch, dass Cindy wusste, dass Sian aus Angst vor einer Trennung keinen DNA-Test verlangen würde.

Sian vermutet, dass auch der gewalttätige Freund, von dem Cindy sprach, nicht existierte. Somit waren auch die 150 Pfund verschwendet.

Nach einem Jahr voller Hoffnung und Warten beantragt Sian nun die Rückkehr in das Adoptionsregister. Ihre Suche nach Tilly geht weiter.

Die Mutter hat nun Angst, erneut getäuscht zu werden. Sie sorgt sich, dass sie selbst der echten Tilly gegenüber kein Vertrauen mehr aufbringen könnte.

„Diese Erfahrung hat mein Vertrauen in Menschen völlig zerstört“, — sagte Sian.