Auf den verbreiteten Aufnahmen ist ein unbekanntes Wesen mit großen Flügeln zu sehen, das durch den dunklen Himmel fliegt. Maussan verglich es mit einem Pteranodon und erklärte, dass der Vorfall genauer untersucht werden müsse. Es ist jedoch noch nicht zweifelsfrei geklärt, um welches Wesen es sich in den Videos genau handelt.

Videos, die ein riesiges geflügeltes Wesen am Himmel über der mexikanischen Stadt Ciudad Juárez zeigen, verbreiten sich in den sozialen Medien. Einige Nutzer vergleichen die Kreatur auf den Aufnahmen mit dem vor Millionen von Jahren ausgestorbenen Pterodaktylus. Auch der mexikanische Ufologe Jaime Maussan hat die Videos auf seiner Seite geteilt.

Sergio Rodríguez, Leiter des Zivilschutzes von Ciudad Juárez, bezeichnete die Videos als „digitale Unterhaltungsinhalte“ und forderte die Bevölkerung auf, keine unbestätigten Informationen zu verbreiten. Er betonte, dass bei der tatsächlichen Entdeckung eines prähistorischen Wesens das mexikanische Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte sowie internationale wissenschaftliche Organisationen den Fall untersucht hätten.

Experten vermuten hingegen, dass die geflügelte Silhouette auf dem Video ein in der Region vorkommender großer Vogel sein könnte, etwa ein Graureiher. Es gibt auch Meinungen, dass einige Aufnahmen mithilfe künstlicher Intelligenz bearbeitet oder künstlich erstellt wurden. Die Ergebnisse einer vollständigen technischen Analyse der Original-Videodateien wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Pterosaurier, darunter Pterodaktylen und Pteranodons, waren fliegende Reptilien, die vor Millionen von Jahren lebten und vor etwa 66 Millionen Jahren ausstarben. Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass ein solches Wesen am Himmel über Ciudad Juárez aufgetaucht ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es verschiedene Vermutungen darüber gibt, welches Wesen in den Videos zu sehen ist, aber die Behauptungen über einen Pterodaktylus sind nicht bestätigt.