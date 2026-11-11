Der kasachische Präsident Qassym-Schomart Tokajew hat die Bürger des Landes dazu aufgerufen, auf den übermäßigen Gebrauch arabischer Begriffe wie „Inschallah“ und „Alhamdulillah“ zu verzichten und stattdessen traditionelle kasachische Ausdrücke zu verwenden. Das Staatsoberhaupt äußerte sich dazu am 10. November 2026 in seiner Rede auf dem X. Kurultai der Internationalen Gesellschaft „Qazaq tіlі“ in Astana.

Der Trend zur „Arabisierung“ der Sprache und die Sorge des Präsidenten

In seiner Rede äußerte Qassym-Schomart Tokajew seine Besorgnis über bestimmte Prozesse, die in der Gesellschaft in Bezug auf Sprache und Kultur zunehmen. Ihm zufolge ist es in letzter Zeit zur Gewohnheit geworden, im Alltag ursprüngliche kasachische religiöse und spirituelle Begriffe durch arabische Entsprechungen zu ersetzen. Der Präsident betonte, dass die lebensnotwendige Notwendigkeit solcher künstlichen Veränderungen ernsthafte Fragen aufwerfe.

«Wir sind Kasachen, keine Araber», — sagte Qassym-Schomart Tokajew.

Aus diesem Grund wurde darauf hingewiesen, dass es zweckmäßig sei, im täglichen Sprachgebrauch anstelle arabischer Ausdrücke die nationalen Entsprechungen zu verwenden, die seit Jahrhunderten tief in der Sprache des Volkes verwurzelt sind. Insbesondere:

Anstelle von «Inschallah» — «Qұday qalasa» (Wenn Gott will);

Anstelle von «Alhamdulillah» — «Qұdayg‘a shүkіr» (Gott sei Dank) wurde betont, dass die Verwendung dieser Ausdrücke natürlicher sei.

Initiativen und Richtungen des Kurultais Details zu den Hauptzielen und Maßnahmen Das aufgeworfene Hauptproblem Übermäßiger Anstieg arabischen Wortschatzes im täglichen Sprachgebrauch Empfohlene Ausdrücke Anstelle von «Inschallah» und «Alhamdulillah» die Begriffe «Qұday qalasa» und «Qұdayg‘a shүkіr» Wissenschaftlicher Ansatz Einbeziehung von Linguisten und Wissenschaftlern zur tiefgreifenden Untersuchung solcher Sprachtrends Kontrolle auf staatlicher Ebene Bildung einer speziellen Expertengruppe unter der Koordination der Präsidialverwaltung der Republik Kasachstan

«Die Bewahrung der nationalen Identität und der Sprachreinheit ist eine der wichtigsten Aufgaben jeder Gesellschaft».

Die Rolle von Linguisten und Wissenschaftlern sowie die spezielle Expertengruppe

Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass solch komplexe und sensible Sprachprozesse nicht auf oberflächliche Diskussionen beschränkt bleiben sollten. In dieser Hinsicht ist es notwendig, dass die führenden Wissenschaftler und Linguisten des Landes ihre professionellen, wissenschaftlich fundierten Meinungen äußern.

Um die Sprachprozesse auf staatlicher Ebene rational und qualitativ zu regulieren, wurde die Bildung einer speziellen Expertengruppe vorgeschlagen. Die Tätigkeit und Koordination dieser Gruppe wird direkt durch die Präsidialverwaltung der Republik Kasachstan erfolgen. Diese Initiative zielt vollständig darauf ab, die ursprüngliche Reinheit der kasachischen Sprache zu bewahren und nationale Werte sowie die kulturelle Identität zu schützen.

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Verwendung nationaler und traditioneller Ausdrücke in der täglichen Kommunikation für den Erhalt der ursprünglichen Natur der Sprache? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!