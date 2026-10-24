Ägyptischer Bauer entdeckt 3000 Jahre alte Pharaonenstatuen auf seinem Grundstück

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Ägyptischer Bauer entdeckt 3000 Jahre alte Pharaonenstatuen auf seinem Grundstück

In Ägypten stieß ein einfacher Bauer bei Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück auf einen unerwarteten historischen Fund. Auf seinem Land wurden Fragmente von Statuen des Pharaos Ramses II. entdeckt, die über 3000 Jahre alt sind.

Es wird berichtet, dass der Bauer zunächst einen mit Hieroglyphen versehenen Stein bemerkte und die Archäologen informierte. Bei späteren Ausgrabungen wurden ein 1,6 Meter langer Kopf der Pharaonenstatue sowie ein weiteres, 2,4 Meter langes Statuenfragment gefunden.

Die historische Bedeutung des Fundes wird als sehr hoch eingestuft. Ramses II. war einer der berühmtesten Pharaonen des alten Ägyptens und regierte im 13. Jahrhundert v. Chr.

Interessanterweise erhielten der Bauer und seine Ehefrau als Belohnung für den Fund der historischen Denkmäler und die Meldung an die zuständigen Behörden Tickets für eine Pilgerreise nach Mekka.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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