Überreste zweier riesiger Statuen von Ramses II. in Ägypten entdeckt

In einem Dorf im Nildelta in Ägypten wurden die Überreste zweier riesiger königlicher Statuen entdeckt, die fast 3.000 Jahre alt sind. Es wurde bestätigt, dass eine davon den berühmten Herrscher des alten Ägypten, Ramses II., darstellt. Auch die zweite Statue könnte diesem Pharao zugeordnet werden. Dies berichteten Ahram Online und andere internationale Medien.

Der Fund wurde im Dorf Behbeit el-Hagar gemacht, das etwa 100 Kilometer nördlich von Kairo liegt. Ein Anwohner bemerkte bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf seinem Grundstück ein mit Inschriften versehenes Steinfragment und informierte die Archäologiebehörden. Nachdem Experten das hohe Alter des Steins bestätigt hatten, wurden Rettungsgrabungen eingeleitet.

Während der Ausgrabungen wurden die Überreste der Statuen sowie ein Stück rosafarbenen Granits mit Hieroglyphen gefunden. Einer der bemerkenswertesten Funde ist der etwa 1,6 Meter hohe Kopf der Statue von Ramses II. Er zeigt den Pharao mit der Doppelkrone, die die Vereinigung von Ober- und Unterägypten symbolisiert.

Nach Schätzungen der Experten erreichte die Statue in ihrem vollständigen Zustand, einschließlich des Sockels, eine Höhe von etwa 8,5 Metern.

Der erhaltene Teil der zweiten Statue misst etwa 2,4 Meter. Einige Teile, darunter die Füße und der untere Bereich, fehlen. Dennoch wird berichtet, dass das Gesicht der Statue gut erhalten ist.

Die Hieroglyphen auf dem rosafarbenen Granitblock enthalten die königlichen Titel von Ramses II. Diese Inschriften waren entscheidend, um die Verbindung der Funde zum Pharao zu bestätigen.

Ägyptische Beamte lobten das Handeln des Anwohners, der den antiken Stein entdeckte und die zuständigen Stellen informierte. Derzeit dauern die Ausgrabungen in dem Gebiet an. Archäologen hoffen, durch neue Funde die Bedeutung dieses Ortes in der antiken Geschichte weiter zu klären.

Behbeit el-Hagar ist auch für die Ruinen des antiken Isis-Tempels bekannt. Dieser Komplex, der hauptsächlich aus riesigen Granitblöcken erbaut wurde, war in späteren Perioden der ägyptischen Geschichte ein bedeutendes religiöses Zentrum. Ob die neu entdeckten Statuen in direktem Zusammenhang mit dem Tempel stehen, ist jedoch noch nicht geklärt.

Zur Information: Ramses II. gehörte zur 19. Dynastie des alten Ägypten und regierte von 1279 bis 1213 v. Chr. Er gilt als einer der berühmtesten Pharaonen in der Geschichte des Landes. Während seiner Regierungszeit wurden zahlreiche Tempel, riesige Statuen und architektonische Denkmäler errichtet. Ramses II. ist in der Geschichte auch als Ramses der Große bekannt.