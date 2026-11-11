Frau in Kasachstan, die vier Söhne auf einmal zur Welt brachte, erhielt ein Haus als Geschenk

In der kasachischen Region Schetissu brachte die 31-jährige Almira Bekejewa vier Söhne gleichzeitig zur Welt. Die Familie hatte bereits drei Kinder. Nun sind sie Eltern von sieben Kindern. Anlässlich des freudigen Ereignisses wurde der Familie eine Dreizimmerwohnung in der Kleinstadt Saryosek geschenkt.

Die Babys wurden am 24. September in der 31. Schwangerschaftswoche vorzeitig geboren. Aus diesem Grund führten die Ärzte einen Kaiserschnitt durch. Die Jungen wurden Arlan, Arsylan, Alikhan und Amirkhan genannt.

Da die Schwangerschaft kompliziert verlief, stand Almira ab der 23. Woche unter ärztlicher Aufsicht. Da die Neugeborenen nach der Geburt eine spezielle medizinische Versorgung benötigten, blieb die Familie einige Zeit im Krankenhaus. Nun konnten Mutter und Kinder nach Hause zurückkehren.

Almira sagt, die Nachricht, dass sie vier Kinder auf einmal erwarte, sei eine unerwartete Neuigkeit für sie gewesen. Diese Nachricht brachte ihr neben großer Freude auch ein wenig Sorge. Besonders auf das erste Treffen ihrer älteren Kinder mit ihren kleinen Brüdern hatte sie sehnsüchtig gewartet.

„Ich habe meine älteren Kinder sehr vermisst. Ich möchte sie unbedingt in die Arme schließen und sehen, wie sie ihre kleinen Brüder zum ersten Mal treffen“, sagt Almira.

Als die Familie in die Region Schetissu zurückkehrte, wurde sie von der lokalen Bevölkerung herzlich empfangen. Zudem wurden ihnen die Schlüssel für eine Dreizimmerwohnung in einem modernen Wohnkomplex in Saryosek überreicht.