Wladimir Putin, der Russland seit einem Vierteljahrhundert regiert, hütet sein Privatleben wie eines der bestgehüteten Staatsgeheimnisse. Obwohl er in seinen Auftritten zugibt, eine Familie und Enkelkinder zu haben, nennt er niemals deren Namen, Berufsfelder oder Wohnorte.

Internationale Recherchen und offene Quellen zeigen jedoch, dass das Leben des Kremlchefs nicht auf eine einzige offizielle Ehe beschränkt ist. Putins Stammbaum erstreckt sich neben seiner offiziellen Ehefrau auf zwei weitere Frauen und insgesamt fünf Kinder. Unter ihnen ist auch eine in Taschkent geborene Olympiasiegerin.

Offizielle Ehe: Die historische Scheidung nach einem Ballettbesuch

Die einzige offizielle Ehe von Wladimir Putin war mit Ljudmila Schkrebnewa, die als Stewardess arbeitete; sie lebten 30 Jahre lang zusammen.

Scheidung via Fernsehen: Im Jahr 2013 gaben das Ehepaar nach einem Ballettbesuch live im Fernsehen das Ende ihrer Ehe bekannt. Später heiratete Ljudmila einen deutlich jüngeren Geschäftsmann; ihr heutiger Wohnort bleibt unbekannt.

Die ältere Tochter — Marija Woronzowa: Ärztin für Endokrinologie, Kandidatin der medizinischen Wissenschaften, lehrt an der Lomonossow-Universität Moskau. Sie war mit dem niederländischen Geschäftsmann Jorrit Faassen verheiratet.

Die jüngere Tochter — Katerina Tichonowa: In ihrer Jugend nahm sie an internationalen Wettbewerben im akrobatischen Rock 'n' Roll teil. Derzeit leitet sie das Institut für Künstliche Intelligenz an der Lomonossow-Universität Moskau (Stiftung Innopraktika). Sie war mit einem der jüngsten Milliardäre Russlands, Kirill Schamalow (Sohn von Putins Freund Nikolai Schamalow), verheiratet, ließ sich jedoch später scheiden.

Geheimnisvolle Enkel: Putin hat bestätigt, dass er Enkelkinder hat, hält deren Anzahl jedoch geheim. Einmal erwähnte er beiläufig, dass eines seiner Enkelkinder fließend Chinesisch spricht.

Die Meisterin aus Taschkent: Alina Kabajewa und die Residenz am See

Ein weiterer Zweig des Familienstammbaums ist eng mit Taschkent verbunden:

Wurzeln in der Hauptstadt: Die 1983 in Taschkent geborene Alina Kabajewa wuchs in einer Sportlerfamilie auf. Ihr Vater Marat Kabajew spielte für den Fußballclub „Paxtakor“, während ihre Mutter in der usbekischen Basketball-Nationalmannschaft aktiv war.

Von der Olympiade zum Medienimperium: Nachdem Kabajewa Weltmeisterin und Olympiasiegerin in der rhythmischen Sportgymnastik wurde, ging sie in die Politik. Derzeit ist sie Vorstandsvorsitzende der „Nationalen Mediengruppe“, der größten Medienholding Russlands.

Zwei Söhne — Iwan und Wladimir: Recherchen zufolge hat Alina Kabajewa zwei Söhne von Putin, die Iwan und Wladimir genannt wurden. Die Kinder werden in der geheimen Präsidentenresidenz am Waldai-See, völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit, aufgezogen. Putin hat sie offiziell nie anerkannt.

Vom Laden-Reinigungspersonal zum Imperium: Swetlana Kriwonogich und Jelisaweta

Der dritte Zweig des Stammbaums führt zu seiner ehemaligen Geliebten aus Sankt Petersburg, Swetlana Kriwonogich:

Unerwarteter Reichtum: Die Frau, die in einer armen Familie geboren wurde und in ihrer Jugend als einfache Reinigungskraft in einem Laden arbeitete, wurde plötzlich Aktionärin der Bank „Rossija“, Besitzerin teurer Yachten und des berühmten Skigebiets „Igora“ bei Sotschi (bemerkenswert ist, dass die Hochzeit von Putins Tochter Katerina genau in diesem Resort stattfand).

Die vaterlos geborene Jelisaweta (Luiza Rosowa): In der Geburtsurkunde von Swetlanas 2003 geborener Tochter Jelisaweta ist kein Vater eingetragen, lediglich der Vatersname „Wladimirowna“ ist vermerkt. Wenige Wochen nach der Geburt des Mädchens erwarb die Familie eine teure Immobilie in Monaco. Journalisten Als sie Jelisaweta in Paris trafen und nach ihrem Vater fragten, antwortete sie: „Was habe ich damit zu tun?“ — antwortete sie.

Putins Stammbaum: Wer gehört zu wem?

Person Status Tätigkeit / Aktueller Status Kinder Wladimir Putin Staatsoberhaupt Präsident Russlands 5 offizielle und inoffizielle Kinder Ljudmila Schkrebnewa Ex-Frau (30 Jahre Ehe) 2013 geschieden, wiederverheiratet Marija Woronzowa (Ärztin), Katerina Tichonowa (KI-Leiterin) Swetlana Kriwonogich Inoffizielle Verbindung aus St. Petersburg Bank- und Resort-Aktionärin, Multimillionärin Jelisaweta Wladimirowna (Luiza Rosowa) Alina Kabajewa In Taschkent geborene Olympiasiegerin Leiterin der „Nationalen Mediengruppe“ Iwan und Wladimir (leben in einer geheimen Residenz)

Warum werden die Wahrheiten über die Familie nicht offengelegt?

Warum gibt Wladimir Putin seine Familie und nicht einmal die Anzahl seiner Enkelkinder öffentlich bekannt?

Analysten erklären dies mit zwei Hauptfaktoren: Erstens stellt er als ehemaliger KGB-Offizier die Sicherheit an erste Stelle und möchte seine Familie vor geopolitischem Druck und Sanktionen schützen. Zweitens dient es dazu, das politische Image des „einsamen Führers, der sein ganzes Leben und Wesen nur dem Staat gewidmet hat“ vor der russischen Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten.