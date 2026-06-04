Wechselkurse für den 5. Juni bekannt gegeben

·165·Wirtschaft
Wechselkurse für den 5. Juni bekannt gegeben

Die Zentralbank von Usbekistan hat die offiziellen Wechselkurse für ausländische Währungen für den 5. Juni 2026 bekannt gegeben. Demnach stieg der US-Dollar um 26,53 UZS auf 11.997,21 UZS.

• Der Euro stieg um 46,41 UZS auf 13.949,16 UZS.
• Der russische Rubel fiel um 1,66 UZS auf 161,52 UZS.
• Das Pfund Sterling stieg um 22,48 UZS auf 16.121,85 UZS.
• Der japanische Yen stieg um 0,14 UZS auf 75,05 UZS.
• Der Schweizer Franken stieg um 23,98 UZS auf 15.188,26 UZS.
• Der chinesische Yuan stieg um 3,13 UZS auf 1.771,17 UZS.

Zentralbank UsbekistansUsbekistanDollarEuroRubel
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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