Morgen in einigen Regionen des Landes Regen erwartet

Morgen sind in mehreren Regionen Usbekistans kurzzeitige Regenfälle und Gewitter wahrscheinlich. Es wird berichtet, dass in Vorberg- und Gebirgsregionen Sturzfluten auftreten können. Dies wurde im Wetterbericht von „Uzhydromet“ für den 5. Juni mitgeteilt.

Laut Berichten, Stadt Taschkentwird wechselhaftes Wetter herrschen, wobei in der zweiten Tageshälfte kurzzeitige Regenfälle und Gewitter möglich sind. Die Temperaturen liegen nachts bei 17–19 Grad und tagsüber bei 30–32 Grad. Der Wind weht aus östlicher Richtung mit 3–8 m/s, verstärkt sich in einigen Gebieten auf 10–12 m/s, wobei Staub und Dunst möglich sind.

Republik Karakalpakstan und Choresm Region erwarten keinen Niederschlag. Die Lufttemperatur steigt tagsüber auf 28–33 Grad. Ähnliches Wetter bleibt in den Regionen Buchara und Nawoi bestehen, wobei die Tagestemperaturen bis zu 35 Grad erreichen können.

Region Taschkent, Syrdarja, Dschizzach und Samarkand Regionen bleiben überwiegend trocken. Nur in einigen Bezirken der Region Taschkent besteht in der zweiten Tageshälfte die Möglichkeit von kurzzeitigem Regen und Gewittern. Die Temperaturen liegen bei etwa 28–33 Grad.

Kaschkadarja und Surxondarja Regionen bleiben am heißesten. Für diese Gebiete wird ein Anstieg der Tagestemperaturen auf 33–38 Grad prognostiziert.

Fergana Tal — Andijon, Namangan und Fergana Regionen können in der zweiten Tageshälfte an einigen Orten ebenfalls kurzzeitige Regenfälle und Gewitter erleben. Die Tagestemperaturen liegen bei etwa 28–33 Grad.

In den Vorberg- und Gebirgsregionendes Landes werden zeitweise Regen und Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen nachts bei 10–15 Grad und tagsüber bei 18–23 Grad. Gleichzeitig bleibt in diesen Gebieten die Gefahr von Sturzfluten und Überschwemmungen bestehen.

Meteorologen haben die Bewohner und Urlauber in Vorberg- und Gebirgsregionen aufgefordert, am 4. und 5. Juni vorsichtig zu sein. Es wird empfohlen, die Sicherheitsvorschriften an Orten, an denen Sturzfluten möglich sind, strikt einzuhalten.