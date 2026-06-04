Bybit-Börse fügt Western Unions USDPT-Stablecoin hinzu

Die Kryptowährungsbörse Bybit hat den von Western Union ausgegebenen USDPT-Stablecoin in ihre Plattform integriert. Dieser Schritt bringt den digitalen Dollar des Zahlungsriesen erstmals auf eine große Krypto-Handelsplattform. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung steht der an den US-Dollar gekoppelte USDPT nun für Speicherung, Handel und Überweisungen für Bybit-Nutzer zur Verfügung. Cointelegraph.com berichtet .

Diese Partnerschaft erweitert den Anwendungsbereich von USDPT über einfache Zahlungen hinaus und integriert ihn in das Krypto-Handelsökosystem. Bybit war die erste große Börse, die diesen Asset unterstützte. Western Union hatte den USDPT-Stablecoin im Mai dieses Jahres im Rahmen seiner Strategie für digitale Assets auf der Solana-Blockchain gestartet.

Dieser von Western Union Digital ausgegebene Stablecoin ist durch Reserven bei der Anchorage Digital Bank gedeckt. Unternehmensvertreter betonen, dass der Asset vollständig den Anforderungen des US-Gesetzes GENIUS Act entspricht. Dies gewährleistet die Einhaltung der etablierten bundesstaatlichen Regulierungsstandards für Zahlungs-Stablecoins.

Der Stablecoin-Markt bleibt derzeit eines der am schnellsten wachsenden Segmente im Bereich der digitalen Assets. Laut Daten von DeFiLlama hat der Gesamtwert der an den Dollar gekoppelten Stablecoins fast 320 Milliarden US-Dollar erreicht. Neben Western Union drängen auch große Finanzinstitute wie MoneyGram, Mastercard und Visa aktiv in diesen Markt.

So hat MoneyGram kürzlich den MGUSD-Stablecoin im Stellar-Netzwerk eingeführt, während Mastercard die Unterstützung für Assets wie USDC, PYUSD und RLUSD in seinen Abrechnungssystemen ausweitet. Visa gab bekannt, dass das Transaktionsvolumen über Stablecoins jährlich 7 Milliarden US-Dollar erreicht hat.