Tokenisierung: Eine Revolution der Marktstruktur im ETF-Stil

Als börsengehandelte Fonds (ETFs) in den 1990er Jahren als neue Idee auftauchten, betrachteten viele sie lediglich als eine neue Form traditioneller Vermögenswerte. In der Praxis revolutionierten ETFs jedoch die Marktstruktur. Durch Schöpfungs- und Rücknahmemechanismen sowie arbitragebasierte Liquidität veränderten sie grundlegend, wie Anleger Zugang zu Vermögenswerten erhalten. Heute folgt der Tokenisierungsprozess genau diesem Pfad. Laut Coindesk.com berichtet .

Ein tokenisierter Vermögenswert ist nicht nur eine einmalig emittierte Aktie oder Anleihe. Wie ein ETF kann er bedarfsgerecht "gemintet" (geprägt) oder "geburnt" (vernichtet) werden. Wenn der Token-Preis den Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts übersteigt, prägen Arbitrageure neue Token, erhöhen das Angebot und gleichen den Preis aus. Fällt der Preis, kaufen sie Token zurück und reduzieren das Angebot. Dieses ökonomische Prinzip ist identisch mit ETFs, wobei der Token lediglich als liquide Hülle für Vermögenswerte dient.

Die Blockchain-Technologie hebt die Transparenz auf ein neues Niveau. Die Tokenisierung ermöglicht die Echtzeitverfolgung von Emissionen, Transfers und dem Gesamtangebot. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit des kontinuierlichen Handels, auch wenn die zugrunde liegenden Märkte geschlossen sind. Zum Beispiel kann eine tokenisierte Version der Apple-Aktie auch samstags gehandelt werden. Der Preis bildet sich dabei basierend auf den Erwartungen für Montag, Futures und makroökonomischen Nachrichten.

An US-Börsen notierte ETFs, die europäische oder asiatische Aktien umfassen, haben die Effektivität dieses Modells bereits bewiesen. Obwohl die lokalen Märkte geschlossen sind, spiegelt der ETF-Preis neue Informationen wider. Die Tokenisierung erweitert diese Möglichkeit und ermöglicht globalen Anlegern, Risiken zu managen und Vermögenswerte effizient auszutauschen, unabhängig von Zeitzonen.