Conor McGregor Kampf-Tickets in 4 Minuten ausverkauft

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Conor McGregor Kampf-Tickets in 4 Minuten ausverkauft

Die Tickets für die UFC 329 Veranstaltung in Las Vegas, USA, waren in kürzester Zeit ausverkauft. Laut ausländischen Medienberichten waren die Tickets nur 240 Sekunden nach Verkaufsstart vergriffen.

Die Ticketpreise lagen bei 600 Dollar für Plätze in den oberen Rängen und bei 43.000 Dollar für Plätze in der ersten Reihe rund um das Octagon.

Der Hauptkampf des Turniers am 11. Juli bestreitet der irische MMA-Kämpfer Conor McGregor als Revanche gegen den ehemaligen UFC-Federgewichts-Champion Max Holloway. Der Kampf findet im Weltergewicht statt.

Dies ist der zweite Kampf zwischen den beiden Sportlern. Sie standen sich im August 2013 zum ersten Mal im Octagon gegenüber, wobei McGregor durch einstimmige Richterentscheidung gewann.

Berichten zufolge wird Conor McGregor mit diesem Kampf 15 Millionen Dollar verdienen. Zudem ist für den irischen Sportler ein noch nicht bekannter Bonus vorgesehen.

Zur Information: Er ist der erste Kämpfer in der UFC-Geschichte, der gleichzeitig Meistertitel in zwei Gewichtsklassen hielt.

Conor McGregorMax HollowayUFCLas VegasIrland
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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