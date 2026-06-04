4,4 Mrd. USD aus Bitcoin-ETFs abgezogen

In den USA notierte Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) haben an 13 aufeinanderfolgenden Handelstagen Vermögenswerte verloren und einen rekordverdächtigen Rückgang verzeichnet. Laut SoSoValue beliefen sich die Nettoabflüsse aus diesen Fonds am Mittwoch auf 396,6 Mio. USD. Infolgedessen haben sich die Gesamtverluste seit Beginn dieses negativen Trends auf nahezu 4,4 Mrd. USD belaufen. Cointelegraph.com berichtet .

Dieser Wert übertraf den Acht-Tages-Rekord vom Februar 2025, als 3,2 Mrd. USD aus den Fonds abflossen. Laut CoinGecko fiel der Bitcoin-Preis im Zuge dieses am 15. Mai beginnenden Prozesses von 80.000 USD auf 63.400 USD, was einem Rückgang von nahezu 21 % entspricht. Analysten führen dies auf die nachlassende Nachfrage nach ETFs, den Verkauf von Vermögenswerten durch langfristige Investoren und den Druck durch Miner zurück.

Der Großteil der Verluste entfiel auf den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der innerhalb von 13 Tagen 3,3 Mrd. USD verlor, was 75 % der gesamten Abflüsse ausmacht. Zudem wurden 456,6 Mio. USD aus dem FBTC-Fonds von Fidelity und 303,6 Mio. USD aus dem GBTC-Fonds von Grayscale abgezogen.

Julio Moreno, Leiter der Forschung bei CryptoQuant, stellte fest, dass die Gesamtnachfrage nach Bitcoin im letzten Monat um 501.000 BTC sank. Dies ist der schnellste Rückgang seit der Terra/Luna-Krise im Jahr 2022. Dennoch wies der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas darauf hin, dass langfristige institutionelle Käufer weiterhin große Mengen an Bitcoin akkumulieren.