Standard Chartered: Drei Schlüsselfaktoren, die den Bitcoin-Preisverfall stoppen

Analysten der Standard Chartered Bank haben den aktuellen Abwärtstrend am Bitcoin-Markt untersucht und drei Schlüsselbedingungen identifiziert, die bestimmen, wann der Kryptowährungspreis seinen Tiefststand erreicht. Experten zufolge wird sich der Markt erst stabilisieren, wenn diese Faktoren eintreten. Wie Coindesk.com berichtet .

In erster Linie konzentrieren sich die Analysten auf die makroökonomischen Indikatoren der US-Wirtschaft. Die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Fed und die Inflationsrate bestimmen die Nachfrage nach riskanten Anlagen wie Bitcoin. Wenn der wirtschaftliche Druck nicht nachlässt, könnte der Kryptomarkt seinen Abwärtstrend fortsetzen.

Als zweiter Faktor wird der Kapitalzufluss in Bitcoin-ETF-Fonds genannt. In den letzten Wochen haben Abflüsse aus diesen Fonds den Preis negativ beeinflusst. Es wird angenommen, dass institutionelle Anleger ihre Kaufaktivität steigern müssen, damit der Markt seinen Tiefpunkt erreicht.

Die dritte Bedingung hängt mit technischen Indikatoren und der Marktpsychologie zusammen. Experten von Standard Chartered betonen, dass der Bitcoin-Preis bestimmte Unterstützungsniveaus durchbrechen und sich dort konsolidieren muss. Dies stärkt das Vertrauen der Anleger und verringert den Verkaufsdruck.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stabilisierung des Bitcoin-Preises nicht nur von internen Marktfaktoren, sondern auch direkt von der globalen Wirtschaftslage abhängt. Investoren beobachten derzeit genau, ob diese drei "Wenn"-Bedingungen erfüllt werden.