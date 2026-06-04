Volatilität am Kryptowährungsmarkt: Bitcoin erholt sich, NEAR fällt stark

Der Kryptowährungsmarkt hat sich nach einem starken Rückgang in den letzten 24 Stunden zu erholen begonnen. Bitcoin, der wichtigste Vermögenswert des Marktes, ist von den Tiefstständen abgesprungen und zeigt einen Erholungstrend. Die allgemeine Marktlage bleibt jedoch instabil, und Investoren verhalten sich vorsichtig. Coindesk.com berichtet .

Gleichzeitig ist die Lage im Altcoin-Segment gemischt. Während das HYPE-Projekt erheblich an Wert verloren hat, erlitt das NEAR-Protokoll einen unerwarteten Schlag, und sein Preis fiel stark. Analysten führen dies auf den Verkauf von Vermögenswerten durch große Investoren und Liquiditätsprobleme im Markt zurück.

Das Handelsvolumen an Börsen für digitale Vermögenswerte ist gestiegen, was darauf hindeutet, dass Händler versuchen, von Preisschwankungen zu profitieren. Große Ökosysteme wie Ethereum und Solana haben ebenfalls begonnen, leicht im Zuge von Bitcoin zu steigen, aber die gesamte Marktkapitalisierung steht weiterhin unter Druck.

Laut CoinDesk könnten diese Schwankungen auch mit globalen Wirtschaftsfaktoren und den erwarteten Zinsentscheidungen der Fed zusammenhängen. Krypto-Investoren wenden sich derzeit sicheren Anlagen zu, was die Dominanz von Bitcoin erhöht.