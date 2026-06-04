Der FC Bayern München hat einen wichtigen Schritt im Transfer des Eintracht Frankfurt-Stars Nathaniel Brown unternommen. Berichten zufolge wurde eine vollständige mündliche Vereinbarung zwischen der Bayern-Führung und dem Fußballer getroffen. Das Team unter Vincent Kompany hat den 22-jährigen Linksverteidiger als Hauptziel bei der Kadererneuerung identifiziert. Dies berichtet Goal.com Nachrichten portal.

Nathaniel Brown, bekannt für seine glänzenden Leistungen in der Bundesliga, bereitet sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft vor. Berichten zufolge hat der Spieler die Bedingungen eines langfristigen Vertrags mit dem Münchner Klub bis 2031 akzeptiert. Bayern sieht ihn nicht nur als Verteidiger, sondern auch als vielseitigen Spieler, der im Flügelsturm eingesetzt werden kann.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Eintracht Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche fordert 60 Millionen Euro für das talentierte Abwehrtalent. Dieser hohe Preis könnte den Transfer verzögern oder sogar ganz stoppen. Bayern hat der Zahlung dieser Summe noch nicht vollständig zugestimmt.

Diese Unsicherheit weckt Hoffnungen bei anderen europäischen Giganten. Arsenal, Manchester City und Real Madrid könnten ebenfalls ins Rennen um Nathaniel Brown einsteigen. Insbesondere Arsenal hat den Spieler auf seine kurze Liste zur Verstärkung der Abwehr gesetzt. Wenn Bayern die finanziellen Fragen nicht schnell klärt, wird erwartet, dass der Londoner Klub den Transfer für sich entscheidet.

In der letzten Saison bestritt Nathaniel Brown 42 Spiele für Frankfurt, erzielte 4 Tore und gab 6 Vorlagen. Obwohl sein Team in der Bundesliga nur den 8. Platz belegte und die europäischen Wettbewerbe verpasste, ziehen die individuellen Statistiken des Spielers weiterhin die Aufmerksamkeit der Top-Klubs auf sich.