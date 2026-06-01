Wechselkurse für den 2. Juni bekannt gegeben
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Die Zentralbank von Usbekistan hat die offiziellen Wechselkurse für den 2. Juni 2026 bekannt gegeben. Demnach sank der Dollar um 52,91 UZS auf 11.949,03 UZS.
• Der Euro sank um 52,05 UZS auf 13.921,81 UZS.
• Das Britische Pfund sank um 100,03 UZS auf 16.083,39 UZS.
• Der Russische Rubel sank um 0,39 UZS auf 166,28 UZS.
• Der Chinesische Yuan sank um 2,62 UZS auf 1.766,25 UZS.
• Der Japanische Yen sank um 0,47 UZS auf 74,94 UZS.
• Der Schweizer Franken sank um 61,63 UZS auf 15.241,11 UZS.
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