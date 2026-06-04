Bitcoin-Preis bleibt bei 60.000-Dollar-Unterstützung hängen

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Bitcoin-Preis bleibt bei 60.000-Dollar-Unterstützung hängen

Nach der Eröffnung des Handels an der Wall Street am Donnerstag fiel der Preis von Bitcoin (BTC) unter 64.000 Dollar, wobei die wöchentlichen Verluste 13,5 % erreichten. Laut Daten von TradingView kämpft der BTC-Preis damit, sich zu erholen, nachdem er sein niedrigstes Niveau seit Anfang Februar erreicht hat. Cointelegraph.com berichtet .

Das Paar BTC/USD hat seine 200-Wochen-Linie des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) erneut getestet und setzt die Nachahmung des Verhaltens des „Bärenmarkts“ von 2022 fort. Der bekannte Händler Daan Crypto Trades betonte in seiner Analyse auf der Plattform X, dass der Rückgang nach einem fehlgeschlagenen Test der 80.000-Dollar-Zone anhält.

Laut dem Experten liegt der aktuelle Fokus auf der 60.000-Dollar-Marke, die als wichtiger Unterstützungspunkt dienen sollte, der den Markt hält. Die Bedeutung dieses Niveaus wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass der wöchentliche 200MA-Indikator ebenfalls in diesem Bereich liegt.

Die analytische Ressource The Kobeissi Letter stellt fest, dass die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes seit Oktober 2025 mehr als 2 Billionen Dollar verloren hat. Dies führt zu wachsender Besorgnis unter den Investoren und einem Rückgang der Liquidität.

Kurzfristig dominieren weiterhin die Verkäufer. Laut einem Analysten mit dem Pseudonym Exitpump wird jeder Preisanstieg im Futures-Auftragsbuch der Börse Binance mit starkem Verkaufsdruck beantwortet, was die Aufwärtsbewegung des Preises behindert.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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