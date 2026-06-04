Preise für humanoide Roboter stürzen ab: Jetzt günstiger als Autos

Der Markt für humanoide Roboter steht vor einem grundlegenden Wandel. Vor nur einem Jahr kosteten technische Prototypen fast eine Million Yuan (ca. 150.000 Dollar), doch heute tauchen solche Geräte massenhaft auf Chinas Sekundärmärkten zu zehnmal niedrigeren Preisen auf. Derzeit können sie für etwa 50.000 Yuan (ca. 7.400 Dollar) erworben werden. Laut Ixbt.com berichtet .

Auf Sekundärhandelsplattformen hat auch die Anzahl der von Tech-Bloggern und Agenturen zum Testen gekauften „wie neuen“ Roboter zugenommen. Solche Geräte werden typischerweise mit einem Rabatt von 60–70 % auf den Originalpreis verkauft. Auch im Primärmarkt hat sich der Wettbewerb verschärft: Unitree Robotics bietet seinen R1 Air-Roboter für 29.900 Yuan an, während der Preis eines im April veröffentlichten neuen zweiarmligen Roboters auf 26.900 Yuan gesunken ist.

Der von Songyan Power vorgestellte Bumi-Roboter war das erste Modell in der Geschichte der humanoiden Roboter, das die 10.000-Yuan-Marke unterschritt und für 9.998 Yuan angeboten wurde. Die erste Charge von 500 Einheiten war innerhalb von nur zwei Tagen ausverkauft. Zudem wird das Modell Booster K1 von Booster Robotics ebenfalls für 29.900 Yuan verkauft, was auf einen starken Rückgang der Preise für Industrieroboter hindeutet.

Auch der Mietmarkt für Roboter hat erhebliche Preisnachlässe verzeichnet. Während die tägliche Miete für einen humanoiden Roboter zuvor 10.000 Yuan erreichte, sind die gewerblichen Mietpreise bis Mai dieses Jahres auf 800–1.500 Yuan pro Tag gesunken. Experten sind der Ansicht, dass der Rückgang der Komponentenkosten und der Übergang von Laborbedingungen zur Massenproduktion weitere Preissenkungen vorantreiben.