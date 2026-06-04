Ray Dalio warnt vor Blasenbildung im KI-Markt

Der Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, Milliardär Ray Dalio, erklärte, dass das rasante Wachstum des Marktes für künstliche Intelligenz (KI) auf die Bildung einer Investitionsblase hindeutet, die früher oder später platzen könnte. In einem Interview mit Bloomberg Television betonte Dalio, dass alle großen technologischen Revolutionen von Perioden übermäßiger Investitionen begleitet werden. Ixbt.com berichtet .

Seinen Worten zufolge stehen die Marktteilnehmer vor einer schwierigen Wahl: entweder zu viel Kapital ausgeben, um Marktanteile zu erobern, oder Chancen an Wettbewerber verlieren, weil nicht ausreichend investiert wird. In den letzten Monaten waren Halbleiterhersteller, die sich auf KI-Infrastruktur konzentrieren, einer der Haupttreiber des Aktienmarktes. Die Nachfrage nach Hochleistungs-Chips für Rechenzentren hat zu Rekordkursen geführt und Debatten über eine Überhitzung des Sektors ausgelöst.

NVIDIA-CEO Jensen Huang betonte als Reaktion auf die Sorgen der Investoren, dass Investitionen in den KI-Markt „extrem hohe“ Renditen erzielen und der aktuelle technologische Zyklus stabil sei. Dalio weist jedoch auf ein fundamentales Risiko hin: Seiner Meinung nach wird die Blase platzen, wenn Erwartungen sich in reale Cashflows verwandeln und der Markt gezwungen ist, das Gewinnpotenzial der Unternehmen neu zu bewerten.

Der Milliardär stellte fest, dass die aktuelle Dynamik im KI-Sektor das typische Szenario technologischer Zyklen wiederholen könnte, bei dem eine Phase schnellen Wachstums durch eine schmerzhafte Korrektur ersetzt wird, unabhängig vom realen Wert der Technologie. Zur Erinnerung: Ray Dalio ist 2025 vollständig aus der Führung von Bridgewater Associates ausgeschieden, hat seinen Anteil verkauft und den Verwaltungsrat verlassen.