Янгиликлар » Дунё » Англияда машҳур юлдузлар ёқтирган орол 33 миллион долларга сотувга чиқди

Англиянинг Молдон шаҳри яқинидаги Блэкуотер дарёсининг қуйилишида жойлашган тарихий Оси ороли 33 миллион долларга сотувга қўйилди. Бу ҳақда BBC нашри хабар тарқатди.Кўчмас мулк агентларининг таъкидлашича, ушбу оролга бўлган талаб айниқса юқори даражада бўлиб, харид қилиш истагида бўлганларнинг сони кундан кунга ортмоқда. Бунга сабаб сифатида оролнинг машҳур тарихий воқеалар ва кўплаб юлдузларнинг хотиралари билан боғлиқ эканлиги кўрсатилмоқда.Жумладан, Британиянинг машҳур рэпери ва қўшиқлар муаллифи Stormzy айнан шу оролда ўзининг «This Is What I Mean» деб номланган машҳур альбоми устида ижодий иш олиб борган. Шунингдек, оролда бир неча машҳур фильмлар ва клиплар ҳам суратга олинган бўлиб, улар орасида 2012 йилда чиққан "Қора либосли аёл" фильми алоҳида ажралиб туради.Fine and Country кўчмас мулк агентлиги вакили Саймон Пеллингнинг айтишича, сотув бўйича кўплаб таклифлар олинган ва айрим харидорлар ҳатто белгиланган нархдан ҳам юқори таклифлар билдирмоқда.“Бизга бир нечта таклифлар келиб тушди, айримлари ҳатто белгиланган нархдан ҳам юқори”, деди Fine and Country риэлторлик компаниясидан Саймон Пеллинг.Оси ороли фақатгина ижодкорларнинг илҳомланиш манбаи эмас, балки машҳур юлдузларнинг севимли дам олиш маскани ҳам бўлиб келган. Масалан, жаҳонга танилган хонандалар Рианна ва Олли Мерс каби юлдузлар бу ерда ўзларининг ёрқин ва эсда қоларли тўй маросимларини ўтказгани маълум қилинган.Сотувга қўйилган ушбу оролнинг умумий майдони 1,5 квадрат километрни ташкил қилади. Сотувчиларнинг таъкидлашича, ушбу хариднинг асосий афзалликларидан бири унинг Британия пойтахти Лондонга яқинлиги ва ажойиб, кўзни қувонтирувчи манзаралари ҳисобланади.Ҳозирда ушбу оролга ким эгалик қилиши ва у қандай мақсадларда фойдаланилиши кўпчилик учун қизиқ бўлиб турибди. Бироқ, бугунгача Оси оролининг янги эгаси ким бўлиши ҳали аниқ эмас.